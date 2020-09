Embarcadors i arquitectura

'Ombres d'embarcador' i 'Creu, ombra, canaló' són els tríptics amb els que Lara Carretero Araujo i Felipe Ruiz Planells han guanyat ex aequo el Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur del Consell d'Eivissa. Lara va descobrir la fotografia de ben petita i ara vol experimentar amb càmeres analógiques i Felipe fa deu anys que capta imatges que, confessa, no li agrada editar.

Els embarcadors i l'arquitectura. Són els motius que protagonitzen les imatges guanyadores de la categoria de fotografia amateur dels Premis Vuit d'Agost. Els embarcadors són obra de Lara Carretero Araujo, que va presentar el tríptic 'Ombres d'embarcador' i l'arquitectura, de Felipe Ruiz, que va participar amb 'Creu, ombra i canaló'. Tots dos han de compartir el premi després que el jurat del concurs (presidit per Antoni Pomar Bofill i integrat per Lourdes Grivé Roig, Antoni Planells Riera i Germán G. Lama) decidís concedir el premi , al que es varen presentar dotze tríptics, ex aequo. Tots dos s'hauran de repartir els 2.500 euros del premi. (Ver galería de imágenes)

Això de compartir el premi no acaba de convèncer Lara Carretero, que quan va sortir la convocatòria dels Vuit d'Agost va tenir clar que escolliria com a tema per a les tres fotografies que havia de presentar els embarcadors de l'illa. «Tenen tant de mar com de terra», explica sobre aquests espais que es troben a mig camí. «Les vaig fer pensant en el concurs. Teníem una setmana per fer-les, editar-les, treure-les en paper, enmarcar-les i presentar-les», explica Lara, que és una aficionada a la fotografia des que era petita: «De boixa ja m'agradaven les càmeres».



En paper



Aquest cop ha set el primer que ha fet còpies en paper de les seues imatges. I li ha agradat, afirma Lara, de 34 anys, que es dedica professionalment al món audiovisual. Lara confessa que li agradaria que els guanyadors de la categoria de fotografia amateur tinguessin com a part del premi una exposició a algun espai cultural «com tenen els que guanyen les de pintura i escultura», reclama. Li fa una mica de pena i també ràbia pensar que les imatges quedaran a un magatzem, sense que ningú més les vegi. Les fotos amb les que ha guanyat el premi són en blanc i negre, però Lara explica que treballa també el color. «M'agraden les dos formes», explica la guanyadora, que després d'anys de treballar en digital té moltes ganes de fer-ho amb una càmera analògica.

No és l'única reclamació que s'ha fet enguany a aquesta categoria dels premis del Consell d'Eivissa. El propi jurat va demanar a la institució que, de cara a futures edicions, es permeti també la participació de fotògrafs professionals, fent-se així ressò d'una reclamació del propi col·lectiu.

Felipe Ruiz no va sortir de l'església de Sant Jordi per captar els tres detalls de les seues imatges. Com el propi títol del projecte indica, una és una creu, l'altra una ombra i la tercera, un canaló. Igual que Lara, Felipe va triar el blanc i negre per captar els matissos i les textures d'un escenari que, explica, ja és blanc i negre. «Excepte si captes una mica de cel, no hi ha res de color», afegeix. De fet, indica, sempre fa les fotografies en blanc i negre. És el que li agrada.

Aquest autònom (treballa com a tècnic de televisió) de 40 anys confessa que el que menys li agrada de la fotografia és editar les imatges. La seua intenció amb les fotografies ha set destacar detalls del temple fortificat: «La primera és una ombra d'una viga projectada a la paret, no pots captar aquesta imatge en un altre moment, aquella ombra és en aquell instant i amb aquella llum. en el canaló t'hi has de fixar, per veure'l». Felipe encara recorda la cara amb què el miraven els vianants mentre feia la fotografia de la creu: «Està a un carrer i jo estava de genolls al terra per fer-la». Aquell matí va fer al voltant d'una desena de fotografies de les que, amb ajuda dels amics, en va triar tres.

Felipe fa deu anys que va descobrir la passió per la fotografia i confessa que li agrada tenir en paper algunes de les imatges. Algun cop li han proposat que s'hi dediqui professionalment. «Som autònom, tenc massa fronts oberts, ja», contesta.