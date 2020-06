Vint-i-set lletres per la inclusivitat

Per cada lletra, un concepte i una imatge. Així és l'abecedari que ha creat la mestra i logopeda Laura López per a l'associació Apies. Fa només uns dies que el varen penjar a les xarxes socials i ja l'han compartit altres associacions de la resta d'Espanya, una repercusió que no s'esperava, però que confia que serveixi per conscienciar sobre la importància de la inclusió.

Autoestima. Barreres. Comunicació. Dur. Empatia... i així fins a vint-i-set. Vint-i-set lletres i vint-i-set conceptes bàsics per a una societat inclusiva. Així comença l'abecedari que Laura López Veny, mestra especialitzada en Audició i Llenguatge i logopeda, ha creat per a l'Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies). Fa només uns dies que el varen presentar a través de les xarxes socials «i ja s'ha convertit en viral», explica Lola Penín, portaveu de l'agrupació, que es mostra entusiasmada amb la iniciativa.

«Va ser cosa d'ella, que sempre té moltes idees i sempre està pensant coses noves i molt xul·les», comenta la portaveu de l'associació mentre teletreballa i, com bona part de les mares aquestes setmanes, controla els «teledeures» del seu fill. Apies ha editat un centenar de reproduccions del calendari que repartirà entre els centres educatius i altres espais per recordar els conceptes bàsics i «importantíssims» de la inclusió. L'objectiu, indica, és conscienciar i fer visibles les persones, en especial els boixos i adolescents, amb diversitats funcionals: «Que no se'ls posi una etiqueta. Si a qualsevol ens definissin pel que no sabem fer, tots seríem discapacitats».

Laura López Veny, l'autora de l'abecedari, que la inclusió és un concepte molt senzill: «Que qualsevol persona, independentment de les seues qualitats o característiques pugui accedir i tengui els mateixos drets que els demés». A la mestra i logopeda l'apassiona la seua feina, on treballa molt amb el pensament visual, que, assegura, funciona molt bé amb els boixos amb diversitat funcional.

Quan va començar a fer el calendari, on combina els conceptes amb uns dibuixos que ha fet ella mateixa, no s'esperava la repercusió que ha tengut. Quan va compartir la iniciativa amb Apies ho va fer sense cap intenció que trascendís tant, però confessa que li ha donat «molta alegria» veure que es compartia tant i que a tanta gent li agradava. Li fa il·lusió, explica, que serveixi per a conscienciar sobre la inclusió que, insisteix, és important tenir en conta tots els dies i en tot moment per garantir que tothom estigui integrat en el seu entorn i aconseguir que les persones amb diversitats funcionals puguin tenir una vida «el més independent possible».

Per a ella, de totes les idees que recull l'abecedari una de les més complicades de véncer es la que correspon a la lletra B: «Sense barreres». Afirma que si no existissin, tothom podria accedir a tot i tothom tendria les mateixes possibilitats a la vida.

López riu quan se li parla dels dibuixos. «Són quatre ratlles», diu, afirmant que la de dibuixar no és una de les seues virtuds. L'han ajudat, explica, algunes indicacions que ha trobat sobre dibuix «amb cercles i quadrats». Aquestes llargues setmanes de confinament i telefeina, indica, li han servit per seguir pensant en noves idees de cara al futur.