Un bosc de bonsais a Santa Eulària

Ishant Yadav té 32 anys i va néixer a Nova Delhi, Índia, tot i que al 2016, mogut per amor, va decidir abandonar el seu país natal per traslladar-se a l'illa d'Eivissa. Ara viu a Santa Eulària i es dedica professionalment a la jardineria. Té una devoció pels bonsais des de ben petit i, al terrat de casa, n'hi té gairebé una cinquantena. L'Ajuntament ha reconegut el seu talent fins en dues ocasions consecutives, els anys 2018 i 2019.

Fa quatre anys que Ishant Yadav ho va deixar tot enrere per iniciar una nova vida a més de 8.000 quilòmetres de la que fins a aquell moment, havia estat casa seua, Nova Delhi.

Va marxar de l'Índia perquè s'havia enamorat perdudament d'una eivissenca i perquè feia temps que tenia en ment canviar d'aires, conèixer una nova cultura i cercar noves oportunitats laborals.

Tan bon punt va arribar a Eivissa, es va instal·lar a Santa Eulària i es va posar a treballar de jardiner, un ofici que l'ha acompanyat des que va néixer i pel que sent una predilecció molt especial.

Una bona mostra d'aquest amor per la natura és l'única afició que ha viatjat amb Yadav des de Nova Delhi fins a la vila des Riu: l'art del bonsai.

«Record perfectament el moment en què em vaig enamorar d'aquest art, va ser l'any 1996, després que el meu pare em deixés regar i cuidar la seua col·lecció», comenta el jove.

El pare de Yadav ha dedicat bona part de la seua vida a la cura d'aquest arbres i sabia que a mesura que el seu fill anés creixent, despertaria una curiositat innata pels bonsais.

«El meu pare em va anar donant cada vegada més responsabilitats. Sabia que a mi m'agradava i a poc a poc em vaig anar fent meus els seus bonsais», explica.

Però no va ser fins l'any 2000 quan aquest jove es va atrevir a crear la seua pròpia col·lecció a Nova Delhi. «Aquell any vaig conèixer a un dels artistes més coneguts de l'Índia en el món de l'art del bonsai, es deia Manoj Kumar i treballant amb ell, vaig aprendre moltes tècniques i, sobretot, em vaig veure capacitat per iniciar la que seria la meua primera col·lecció a l'Índia», comenta emocionat Yadav.

Aquella primer bosc de bonsais va anar creixent fins a arribar als 200 exemplars tot i que, actualment, al terrat de casa del pis on viu a Santa Eulària només en té mig centenar.

«Aquí tenc una col·lecció més reduïda però no per això és menys important. Al terrat hi ha bonsais molt difícils de trobar, perquè pertanyen a espècies molt estranyes. A més, a banda de bonsais, també hi tenc plantes de fet, en tenc una, que és única a Europa. Només hi ha un exemplar i ara mateix és el meu», explica orgullós Yadav.

La seua traça a l'hora de treballar aquest arbres, l'ha portat a guanyar fins en dues ocasions el premi a millor bonsai de Santa Eulària que atorga l'Ajuntament durant les festes de maig. Enguany, però, el COVID-19 li ha impedit poder revalidar el títol.

«Aquest virus ha impedit moltes coses, entre elles, la celebració de les festes, però no passa res. Seguiré treballant per poder presentar-m'hi l'any que ve, si tot va bé».

I es que per tenir un bon bonsai, cal treballar de valent. Aquest jove, destina gairebé una hora diària a la cura de la seua col·lecció tot i que, segons explica el mateix Yadav «el temps pot variar molt en funció de l'època de l'any en què ens trobam».

La més dura, com sol ser habitual en el món de la botànica, és la primavera, entre d'altres coses, perquè tal i com afirma el jove «cal trasplantar molts bonsais, netejar les arrels, tallar els excessos de branques i, fins i tot, canviar la terra o el filferro que ajuda a donar forma a l'arbre».

És evident que cal tenir traça, cura i paciència per aconseguir els resultats esperats, Yadav és molt perfeccionista i revisa dia a dia que a la seua col·lecció no li falti de res, però el que diferencia el món dels bonsais de qualsevol altre és el negoci que se'n pot arribar a fer.

«Cuidar un bonsai és un art i els artistes buscam constantment la perfecció, invertim molt de temps en cada arbre, el reguem amb la millor aigua, sovint fent servir tècniques d'osmosi i només treballam amb fertilitzants orgànics. D'aquesta manera aconseguim arbres preciosos, curiosos i, sobretot, sans. Això fa que el valor entre col·leccionistes es dispari fins a assolir preus que superen el milió d'euros. A més, els bonsais poden viure centenars d'anys, un bon exemple el trobam a Itàlia, on un col·leccionista posseeix un arbre que té ni més ni menys que un miler d'anys», explica Yadav.

Ara, aprofitant el confinament d'aquests últims mesos, aquest jove indi s'ha refugiat al terrat de casa seua, on ha passat hores i hores mimant la seua col·lecció eivissenca.

«La veritat és que he fet molta teràpia tant amb les plantes com amb els bonsais. Cuidar un jardí és molt relaxant i, sobretot, és molt satisfactori perquè si ho fas bé, la natura respon de seguida i veure com les plantes canvien de color i de forma per adaptar-se al medi m'ajuda a meditar i pensar que estic contribuint de forma positiva en la cura del medi ambient en un moment on la terra ens demana que l'ajudam a sobreviure».

Yadav, que té tota la seua família a l'Índia, reconeix que els enyora, a ells, als seus amics de la infància i, en definitiva, a tot el que envolta la cultura oriental del seu país, però una de les coses que més troba a faltar és aquella extensa col·lecció de gairebé 200 bonsais que va deixar en mans del seu pare a Nova Delhi.

«Sé perfectament que estan en bones mans, però enyoro aquella col·lecció, és per això que ja estic mirant d'ampliar la que tenc aquí. No serà fàcil i necessitaré molta paciència perquè ampliar una col·lecció és un procés molt lent, però a poc a poc, estic segur que ho aconseguiré», explica el jove que, tan bon punt pugui tornar a la normalitat s'aventurarà a crear la seua pròpia empresa de jardineria.