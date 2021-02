Llargs. Amb unes fulles que fa segles devien estar esmolades. Així són alguns dels elements quirúrgics de l'època romana que es conserven al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Aquests objectes són la primera peça del dia d'aquesta setmana que precedeix al Dia Internacional dels Museus, que es celebra arreu del món el proper dilluns i que el centre de Puig des Molins no es perd fa ja anys amb la intenció de «sensibilitzar el públic sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat».

El lema d'enguany, explica Maria Bofill, conservadora de l'Arqueològic, és 'Museus per la igualtat: diversitat i inclusió'. En aquesta edició es busca «celebrar la diversitat de perspectives que conformen les comunitats i el personal dels museus, així com promoure eines per identificar i superar els prejudicis en mles històries que conten». Per aquest dia, des del museu pitiús -«que no ha deixat mai de treballar», destaquen- estan preparant «un taller virtual sorpresa molt especial».

Mentre esperen aquest gran dia dels museus d'arreu del món, que enguany estaran buits degut a l'estat d'alarma, l'Arqueològic s'ha afegit a la #MuseumWeek. Varen començar dilluns, amb aquesta mena de sondes i bisturís de l'època romana com a peça del dia. Una peça amb missatge: «No podem començar la #MuseumWeek sense retre el nostre més sentit homenatge a uns veritables herois i heroïnes de tots els temps: el personal sanitari». «Aquest col·lectiu, junt amb totes aquelles persones que es dediquen a la cura i manteniment de les persones, són els millors guerrers i guerreres que té la humanitat, i no només ara, ho estan fent sempre!», continuen des del museu juntament amb la imatge en què es veuen quatre bisturís trobats a la necròpoli de Puig des Molins. «Demostren la fragilitat del nostre cos i la necessitat que medicina i ciència vagin de la mà per trobar solucions als nostres mals», destaquen.

Bofill explica que les peces del dia que mostraran durant aquesta setmana són molt especials, ja que totes estan relacionades amb la situació que estam vivint. Ahir, dimarts, el tema era «cultura en quarentena» i la peça triada era un dels «tresors» de la biblioteca, una edició de 1875 de 'Ceramic art in remote ages with the symbols of the cross and circle', de John Burley. «És un llibre preciós. Molt gran», comenta Bofill sobre el llibre d'aquest arquitecte i artista anglès.

Avui el tema és «junts» i al museu han triat un dels seus «favorits»: el sepulcre megalític de Ca na Costa. «L'èxit evolutiu dels humans es deu a la col·lectivitat, unir-se pels perills com el que estam vivint ara mateix», indica l'experta, que explica que a aquesta tomba col·lectiva de Formentera hi ha enterrats, «com a mínim», vuit persones. «La idea era viure i passar l'eternitat tots junts», afirma.

El tema de demà, «moments museu», els ha tocat el cor, confessa la conservadora de l'Arqueològic. I és que alguns dels seus visitants més joves -«uns 3.000 alumnes van passar per les instal·lacions l'any 2018»- els han enviat vídeos amb missatges sobre les seues experiències. Tots es podran veure a les xarxes. «Ens hem posat una mica nostàlgics recordant quan estava obert», confessa Bofill. Divendres és el dia del clima i al museu han triat com a peça del dia unes ceràmiques amb forma d'eriçons, «una espècie molt nostra i que està en perill d'extinció», mentre que dissabte, centrat en la tecnologia, s'han quedat amb estris necessaris per la cuina. «Tecnologia culinària, que encara que hi hagi qui no ho pensi, és clau», comenta.

La darrera de les peces del dia de la setmana dels museus té com a lema els somnis i a les Pitiüses compartiran la història i la figura de la deesa Astarté. «Porta un tamboret a les mans i evoca el món de la música i els somnis», comenta l'arqueòloga i conservadora, que recorda que els detalls sobre aquestes peces es podran descobrir a les xarxes socials del museu on, durant aquesta setmana, el museu continuarà amb les manualitats i receptes -«una edició especial»- i començarà amb «l'intercanvi virtual de peces» amb altres museus que també s'han afegit a la iniciativa, per veure «altres formes d'interpretar-les».