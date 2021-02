«Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida a tots. Fa tres setmanes i en qüestió de poques hores vàrem haver de canviar completament les nostres rutines i hàbits. Alguns dels nostres alumnes ens conten en primera persona com s'han adaptat a aquesta nova situació». Així comença el principal reportatge de la darrera edició de la revista L'Espavilat, que editen des de fa dos anys els Centres d'Educació per a Adults de Sant Antoni i Pitiüses. No el trobaran a les seus, però sí a les webs dels centres: cepapitiuses.com i cepasantantoni.cat.

Es tracta d'una edició especial: «Per primera vegada es difon únicament mitjançant internet i no en paper, com hem fet al llarg dels darrers dos cursos acadèmics», expliquen des de la comissió lingüística dels dos centres.

«La idea és animar i mantenir el contacte amb l'alumnat en particular i amb tota la comunitat educativa en general», continuen. «És una injecció de moral en temps complicats amb què es pretén donar veu als alumnes que, d'una forma o d'una altra, s'han vist afectats per l'aparició de la Covid-19», insisteixen des de la comissió.

Per a la portada de la revista, que té dotze pàgines, han triat una de les imatges que s'han convertit ja en un símbol d'aquests temps: un dibuix infantil amb un arc de Sant Martí on es pot llegir el missatge «tot anirà bé». A la contraportada de la revista, que elaboren les comissions lingüístiques dels dos centres «i la inestimable col·laboració de l'alumnat» que, asseguren, «s'ha bolcat» en la mateixa, és una altra de les escenes que s'han fet populars aquests dies a Eivissa: els sonadors Vicent Marí i Juan Antonio Torres, tocant 'Sa Calera' des dels seus balcons.

«És un número especial», indiquen els autors sobre l'exemplar nou de la revista, que comença amb una carta dedicada als estudiants en què els reconeixen les dificultats que tenen per conciliar la vida personal amb la seua formació. «El nostre alumnat presenta característiques molt diverses d'edat, nacionalitat i modalitats d'estudis, però hi ha uns trets que us identifiquen a tots: la vostra voluntat, constància i capacitat de superació d'obstacles», indica la carta, il·lustrada amb la fotografia de dos persones a la terrassa amb un cartell amb un missatge del centre. «La vostra actitud i resposta és el motor que ens dóna força al professorat per continuar. Estam vivint una situación extraordinària i venen temps complicats, ho sabem. Però també sabem que ens en sortirem perquè no estam lluitant sols. Tota la comunitat educativa dels CEPA ho feim junts. A més som els més Espavilats!», els diuen abans d'entrar ja en matèria en aquesta edició en què el virus és el gran protagonista.

Hi ha, com a manualitat, una plantilla per cosir una mascareta i també tota una pàgina dedicada a donar una sèrie de «recomanacions psicològiques per a l'estat de confinament» que comença de forma contundent: «Estem en una autèntica muntanya russa d'emocions». En ella, s'explica que la incertesa, l'aïllament social i la por a contagiar-se o a ser contagiats són alguns dels motius pels que es produeix aquest ball d'emocions i dona cinc «pautes bàsiques» per portar el confinament de la millor forma possible: «establir una rutina diària a través d'una programació d'hàbits saludables», «buscar moments de soledat individual per dedicar-nos un determinat temps a nosaltres mateixos», «d'ajudar-nos els uns als altres», «reduir l'exposició temàtica abusiva sobre el covid-19» i, sobretot, «relativitzar» el que passa. «Se'ns està demanant és que ens quedem a casa, amb la nevera plena, amb la gent que més estimem i amb formes de connectar amb els altres... Hi podria haver situacions molt pitjors!», conclou aquest article, al que segueix el plat fort de la revista: una triple pàgina en què alguns dels alumnes del centre expliquen com els ha canviat la vida la pandèmia.

Alumnes i coronavirus

Pedro Henrique Nunes conta que va passar una setmana ingressat a Can Misses en donar positiu en Covid-19 i afirma que el més dur de la malaltia és passar-la «tot sol». A Carla Nuzzo i Virginia Calmieri, italianes, el confinament les va enganxar fent un Erasmus a l'Ajuntament d'Eivissa, preocupades per les seues famílies i amb massa complicacions per tornar al seu país. Ana Ruiz, caixera d'un supermercat, confessa que abans d'entrar a casa es treu tota la roba i les sabates per no contagiar la seua parella, que no surt de casa. Una situació semblant a la que narra Lucila de Castro, treballadora de l'UCI de Can Misses, per a qui el més dur d'aquesta situació és arribar a casa i no atrevir-se «a abraçar els teus amb tranquil· litat». Aichata Camara, del Malí, embarassada, només desitja que la situació el resolgui aviat pe què el seu fill «arribi a un món tranquil».

Una altra alumna, Juana Rodríguez, reconeix que li ha servit per adonar-se'n que portava una vida massa estressada; Alba Tejero destaca el temps que té ara per estar amb la família i Antonio Martín, bomber, explica «l'odissea de tornar a casa» des d'Alacant, d'on havia de volar el 30 de març. Per últim, José Luis Gambacorta comparteix la seua estratègia per no perdre el cap aquests dies: esport a casa, tenir una rutina i trencar-la de tant en tant fent coses diferents «perquè la situació no se faci monòtona».

A la revista no manquen les recomanacions de llibres ('Ca la Wenling', 'Dones valentes' i 'El libro de las cosas perdidas'), passa-temps, dos receptes ben eivissenques (flaó i cuinat) per als qui es decideixin a ficar-se a la cuina aquests dies i un «vocabulari coronavíric». Tot «perquè aquests dies de confinament passin de la manera més amena possible, ja sigui sols o soles o amb companyia».