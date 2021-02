Com acaba una mestra al món de la pintura?

Doncs hi acaba enredada per culpa dels amics i companys de la Universitat!

Explica't...

Quan vaig acabar d'estudiar i em vaig posar a treballar, em solia reunir amb una molt bona amiga, que també és mestra, per preparar les classes. Fèiem servir tota mena de material però ella sempre em demanava que l'ajudàs amb tot allò que tenia a veure amb la pintura o els dibuixos.

I l'ajudaves?

Clar! Perquè a mi sempre m'ha agradat dibuixar i pintar però, un bon dia, la cosa va anar més enllà i em va demanar que li fes un quadre...

I què li vas dir?

[Riu]. Al principi li vaig dir que no. Mai he cregut en mi, sempre m'ha agradat el món de l'art, però tot el que dibuixava m'ho quedava per a mi. Mai havia fet res per ningú, però ella va insistir molt i, al final, li vaig fer el quadre.

Com era?

Vaig dibuixar una silueta de Dalt Vila, amb tons marrons.

Ara creus en tu?

Ara sí, però crec en mi perquè m'hi han fet creure. Tenc uns amics meravellosos que, des del primer dia que vaig agafar un pinzell, m'han recolzat i han valorat tot allò que faig d'una manera que encara em costa de creure.

Aquella silueta de Dalt Vila va ser el teu primer encàrrec, però no n'has tengut més?

Sí, no gaire més, però sí. Estic molt contenta perquè, fins fa ben poc, no m'atrevia a dir que pint. Només ho sabien amics i familiars però a poc a poc, m'he anat destapant com a pintora i això ha fet que començàssin a arribar els primers encàrrecs.

Què ha fet que ara hagis decidit explicar que pintes?

Doncs, segurament, l'encàrrec d'una amiga. Va ser, sense cap mena de dubte, un moment molt important i, a la vegada, molt especial per a mi. Vaig estar a punt de dir que no, però, al final, m'hi vaig atrevir!

Ara m'has d'explicar en què va consistir...

[Torna a riure]. Tenc una amiga que, fa poc, va obrir un negoci relacionat amb el món de la restauració a Vila. El local té una terrassa molt gran i em va demanar que hi pintàs un mural.

I per què va ser tan especial?

Home, doncs perquè, que una amiga et confïi quelcom tan important com la imatge del seu negoci, no passa cada dia. Per a mi va ser tot un repte, però també em va fer molta il·lusió. El resultat va quedar molt polit i, des d'aleshores, crec molt més en mi.

Què sents quan algú et demana un quadre?

Emoció. Molta emoció. Però també molta responsabilitat. No em sol passar i, quan em passa, encara hi ha coses que em costen molt...

Quines coses?

Doncs per exemple, posar preus. Em costa molt posar preu a les obres. Sempre pint per a mi i quan ho he de fer per algú altre, ho pass una mica malament amb aquest tema perquè, realment, no puc quantificar el que faig. Digui el preu que digui, sempre semblarà molt car.

On sols pintar?

Normalment a l'estudi de qui encara és la meua mestra de pintura, però també pint a casa, al menjador, a la cuina, o a qualsevol lloc on hi hagi prou llum.

I com veuen a casa que desmuntis la cuina o el menjador per posar-te a pintar?

[Riu]. Visc amb la meua parella i, la veritat, és que tenc molta sort perquè no només em recolza, sinó que, a més a més, m'ajuda a millorar. Opina sobre allò que pint i li estic molt agraïda.

T'has plantejat alguna vegada deixar la docència per dedicar-te plenament a l'art?

Sí, però fa més d'una dècada que som mestra i, fins l'any passat, no m'ho havia plantejat mai. Ara hi pens sovint, però és molt complicat aconseguir viure de la teua creativitat.

A part de la pintura, treballes amb altres materials?

I tant! Treball amb tota mena de coses, des de tela fins a fusta. Cada creació demana una tècnica diferent. Avui dia és molt complicat centrar-se en un sol material.

Ets la primera artista de la família?

Més o menys, som filla de modista, a casa meua sempre hi ha hagut dibuixos, patrons, tisores, llapissos i papers però sí, podríem dir que som la primera de casa que ha provat sort en el món de la pintura.

Com t'ho fas per inspirar-te?

Doncs sovint m'inspir a través de la fotografia. Sempre he pensat que la fotografia és una part molt important de la pintura. En el meu cas, segueix a molts fotògrafs i, a vegades, els hi deman permís per poder pintar una fotografia seua.

Fotografies de paisatge?

Fotografies de tota mena. M'agraden els paisatges, però també m'agraden molt els retrats i, actualment, pint molts motius eivissencs, vestits, figures, etc.

Quan veurem una exposició de Tere Bonet?

[Torna a riure]. La veritat és que em faria molta il·lusió però hauria de pensar quina temàtica predominaria i això és el més complicat perquè he fet tantes coses que no sé en què m'agradaria centrar-me.

On t'agradaria fer-la?

M'agradaria molt que fos a Eivissa i si he de triar un lloc, m'encantaria tenir un raconet a Can Tixedó per poder-hi exposar una quinzena de quadres.