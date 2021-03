Quan fa que vius a Berlín?

Doncs ja fa gairebé sis anys que visc aquí tot i que primer vaig estar un any a Bristol perfeccionant l'anglès...

Què et va portar a voler viure a l'estranger?

Diversos motius. Quan vaig acabar la carrera de Relacions Laborals a la Universitat de Barcelona, vaig veure que ni a la ciutat ni a Eivissa tendria gaires oportunitats relacionades amb el que havia estudiat, així que vaig pensar que marxar a aprendre anglès seria una bona opció.

I què vas fer a Bristol?

Doncs el que fa tothom, aprendre l'idioma i treballar de qualsevol cosa. En el meu cas, vaig treballar fent classes d'espanyol i fins i tot de cambrera, però tenia clar que tard o d'hora acabaria a Berlín.

Per què ho tenies tan clar?

Perquè uns anys abans de marxar a Bristol vaig fer un curs d'alemany a Berlín i em va encantar la ciutat. Berlín no sembla Alemanya!

I també treballes fent classes d'espanyol i de cambrera?

[Riu] Ara no! Però vaig treballar cuidant boixos fins que vaig aconseguir la primera entrevista en una empresa d'aquí!

I com va anar l'entrevista?

Va anar molt bé. Vaig començar fent pràctiques al departament de desenvolupament de negoci i marketing digital i al cap de mig any em van fer el primer contracte.

I encara segueixes a la mateixa empresa?

No, allà hi vaig estar un parell d'anys, però ara ja en fa tres que treball al departament de marketing digital de ResearchGate, una empresa que compta amb una enorme xarxa de científics. Fins i tot hi col·labora Bill Gates!

Un moment... marketing digital? Però no havies estudiat Relacions Laborals?

[Riu] Sí! Però ens hem de reinventar! Sempre m'ha apassionat el sector del marketing !

I com vas aconseguir una feina com aquesta sense haver estudiat res relacionat amb aquest sector?

En realitat sí que m'havia format. Havia fet moltíssims cursos, tot i que per assolir la feina, només es requeria un bon nivell d'anglès i d'espanyol per poder traduïr textos i començar a generar continguts. A més, un cop dins, l'empresa es va encarregar de formar-me. La millor manera d'aprendre és treballant.

Ara que has provat el món de la publicitat, treballaries del que vas estudiar?

Crec que no. El marketing és molt més divertit i dinàmic que les relacions laborals. Ara mateix no em veig en una oficina fent gestions de comptabilitat.

Et planteges tornar a Eivissa?

Sempre tenc ganes de tornar a Eivissa! Si pogués treballar del mateix que aquí i cobràs els mateixos sous, tornaria amb els ulls tancats, però la feina que tenc m'agrada molt i el meu al·lot és alemany i no hi ha manera de fer-lo sortir d'aquí... [Riu].

Parles alemany?

Sí! El parl i l'escric. És bàsic per poder desenvolupar-te en un país que no és el teu. Si no parles l'idioma local no t'acabes d'adaptar de cap manera.

Com el vas aprendre?

A patades! [Torna a riure] El vaig aprendre plorant! Però el vaig aprendre! Era molt important per a mi, tant a nivell personal com professional. Al final, si parles l'idioma del país, tens moltes més oportunitats i acabes entenent millor el teu entorn.

El segueixes estudiant?

Sí, però només a l'hivern. A l'estiu no estudio res. És una norma que em vaig imposar a mi mateixa. Tot i que com que la meua parella és d'aquí i els companys del club de triatló també són alemanys, el segueix practicant dia a dia.

Club de triatló?

[Riu] Sí! Sempre m'han agradat els triatlons i enguany vaig decidir apuntar-me a un club de Berlín.

I com va?

Bé! Va molt bé! Però els alemanys són molt durs. No entenen que a l'hivern tengui fred i em costi sortir a entrenar. Ells són d'una altra pasta!

A Eivissa també feies triatlons?

Quan era molt petita en vaig fer un parell, de fet fins i tot en vaig guanyar un! Però no va ser fins que vaig arribar aquí que em vaig prendre seriosament el món de l'esport.

Què va passar?

Hi va haver un període en què vaig patir problemes d'ansietat i depressió, la malaltia dels millenials, i la meua psicòloga em va dir que provàs de fer esport per superar aquell moment.

I va funcionar?

Oi tant! De fet, la psicòlga em va proposar que em marcàs un repte esportiu i un amic em va proposar, just en aquell moment, que fes la mitja marató de Berlín.

I la vas fer?

Sí! I la vaig acabar amb llàgrimes als ulls. Guard un molt bon record d'aquella cursa. Va ser molt especial per a mi. Va marcar un abans i un després.

Quants triatlons has fet des que vius a Alemanya?

Nou! Ja n'he fet nou! I sempre intent fer-los en diferents zones del país. Així aprofit i faig una mica de turisme.

Ets força activa a Instagram i he pogut veure que ets ambaixadora de diverses marques. Com ho has aconseguit?

Doncs justament a través d'Instagram! Som ambaixadora de dues aplicacions esportives: @myswimpro i @top4running.de i ambdues em van contactar a través de l'aplicació.

I què has de fer?

Doncs bàsicament potenciar-les a través de les xarxes, compartint entrenaments i fent servir la roba que em fan arribar.

Quins són els teus propers objectius?

Doncs completar l'Erkner Triathlon en menys de 3 hores, participar a l'aquatló d'Eivissa del dia 1 de setembre i mantenir actiu el meu bloc esportiu!

Tens un bloc esportiu?

Sí, es diu Active Diaries i hi escric tot el que sent quan particip en una cursa o en un triatló tot i que alguns amics també em demanen que penji entrenaments. El vaig obrir fa un mes i esper poder seguir actualitzant-lo.