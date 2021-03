Que els més petits aprenguin què és el flaó. Que en coneguin els ingredients, la seua història, els cosins que té a altres indrets i, òbviament, el gust que fa. Aquest és l'objectiu de les unitats didàctiques sobre aquest plat típic de les Pitiüses que la conselleria balear d'Agricultura, Pesca i Alimentació posa a disposició dels centres educatius a través de la seua web. N'hi ha dos, una per al flaó d'Eivissa i una altra per al de Formentera. La principal diferència són les il·lustracions del propi dolç: el d'Eivissa és més fosc mentre que el de Formentera, amb sucre per sobre, és pràcticament blanc. Una altra és que a la unitat de Formentera s'explica que aquest postre «possiblement va arribar a l'illa a través dels eivissencs que repoblaren l'illa el segle XVII». Una altra de les diferències està als ingredients: la unitat explica que mentre a Eivissa es fa el flaó amb formatge de vaca, a Formentara s'elabora amb formatge d'ovella o cabra.

Les dos unitats formen part de la sèrie 'Els aliments de les Illes Balears', que també recull unitats per treballar a classe sobre la gastronomia de les altres illes: ametlla, oli, sobrassada i ensaïmada de Mallorca i el formatge de Menorca. Abans de posar-se a treballar amb les unitats bàsiques, recomanen als docents fer una activitat prèvia per comprovar els coneixements sobre gastronomia de les illes que tenen els alumnes. Així, els petits han de nomenar cinc productes alimentaris de les Pitiüses, alguns dolços de la pastisseria tradicional de cadascuna de les illes i els ingredients més habituals en l'elaboració de pastissos. Abans d'endinsar-se de ple a l'estudi del flaó, els alumnes han de respondre a una pregunta: «De què creus que està fet el flaó?».

«Genèricament, els flaons són pastissos fets amb pasta de farina farcida de brossat, formatge o crema, amb distints ingredients dolços i amb diferents formes segons les comarques d'origen», expliquen les unitats, que continuen: «No se sap exactament des de quan s'elaboren aquests pastissos, però en el llibre 'Blanquerna' (1283), de Ramon Llull, apareixen vàries referències sobre ells que donen constància de la seua existència en aquella ja llunyana època». El text defineix el flaó com «el pastís per antonomàsia» d'Eivissa i Formentera i detalla que té similituds amb altres pastissos de Menorca, «como una pasta circular que conté formatge fresc» i també a Olot i al Maestrat, encara que ja avança que aquests darrers «són molt diferents» del de les Pitiüses. «El flaó d'Eivissa és un pastís circular farcit de formatge tendre esmicolat, ous, sucre i unes fulles d'herba sana. És un dolç popular que antigament es preparava per Pasqua i que aprofitava ous i formatge fresc quan ambdós productes abundaven», conclou.

Aquí acaben les explicacions sobre el flaó i comença la feina de classe. El primer que toca fer és conèixer els ingredients d'aquest plat (els alumnes han de destriar els d'origen animal dels d'origen vegetal i, a més, trobar-los en una sopa de lletres) i el procès d'elaboració.

El segon exercici és bén gustós: els alumnes han de fer una «prova de tast» i dir si les afirmacions d'un llarg llistat són vertaderes o falses: voreres de color, coberta superior ensucrada, aroma a llet, pasta interior granulosa, sabor dolç, regust a anís... Per al següent exercici els escolars han de viatjar amb la ment i el gust a la resta de les illes i han d'especificar en quina època de l'any es consumeixen altres pastes o pastissos tradicionals: coques de torró, bunyols, ensaïmada de sobrassada i carabassa, panades, crespells i robiols, macarrons de Sant Joan i també el flaó.

Els escolars han d'esbrinar de quina illa són típics altres dolços: orelletes, pastissets, carquinyoli, panades, magdalenes d'ametlla, gató... I, per últim, especificar les diferències entre els flaons d'Eivissa i Formentera i respondre a una pregunta: «És el mateix el flaó que una coca flaonera?».

La unitat destaca també les carcaterístiques nutricionals del flaó, que considera un producte «molt recomanable perquè té les propietats nutrucionals derivades dels excel·lents ingredients que conté». «Així, el flaó conté lípids que provenen del formatge, de l'oli i dels ous, proteïnes de bona qualitat que provenen dels cereals, del formatge i dels ous i glúcids que inclouien el midó procedent de la farina més el sucre afegit. Es pot afirmar que el flaó és un pastís nutrucionalment equilibrat, adequat a totes les edats», conclou.

Dos illes

Encara que se centra en el flaó, aquest material recull uns mapes de les dos illes amb els principals productes de la gastronomia. Així, en el cas de Formentera hi apareixen la llagosta, el formatge, el raor, el vi i el bestiar mentre que al d'Eivissa, a més d'aquests dos últims, es distingeixen la taronja, l'ametlla, la síndria, el meló, hortalisses, pa, el jerret i l'anfós. A més, hi ha una petita descripció de cada illa, física, de la seua història i, com no, d'allò relacionat amb la gastronomia. «Les zones planes, aptes per al cultiu, són de reduïdes dimensions i estan molt parcel·lades. Les cases rurals són el centre de les explotacions agrícoles en les quals es cultiva una gran varietat de productes en petites quantitats, particularment patata, lletuga, tomata i síndries», explica sobre Eivissa, que bajeta com «rica en aromes i sabors», abans de continuar: «Els cítrics suposen més de la meitat dels fuiters. És particularment destacable per la importància que ha adquirit recentment l'elaboració de vins». El text sobre Eivissa acaba explicant que les referències més conegudes de la gastronomia de l'illa són «les herbes, el flaó i el guisat de peix».

Sobre Formentera explica que l'agricultura «és reduïda per les característiques del sòl i del clima» i que predominen el conreus de secà «com figueres, ametllers, oliveres, garrovers i vinya, que sorgeixen d'entre la vegetació espontània de mates, pins i savines». A més, detalla que les limitacions «obliguen a compatibilitzar la producció agrícola amb la ramadera» bàsicament d'ovelles i de cabres, amb la llet de les quals s'elabora l'exquisit formatge de Formentera, molt peculiar, premsat manualment, salat en sec i tradicionalment madurat a l'ombra d'una figuera». Encara que detalla que les cultures gastronòmiques de les Pitiüses són semblants, afirma que la de Formentera és «una cuina amb enginy que es va enfrontar durant segles a l'escassesa de productes i va saber aprofitar la qualitat de les seves matèries primeres». D'ella en destaca quatre productes: el peix sec, el formatge penjat, el vi i el flaó.