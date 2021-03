Què et va portar fins a Eivissa?

La feina, sempre havia treballat en hotels de luxe, i a Eivissa hi havia un hotel que m'interessava molt, Na Xamena, que, en aquell moment, era l'únic hotel de luxe de l'illa...

I de què treballaves?

De recepcionista! Vaig estar una temporada a Na Xamena i després vaig treballar un parell de temporades més a l'Hotel Mirador de Dalt de Vila. Ara ja fa 12 anys que visc de la meua pròpia empresa.

I a què es dedica aquesta empresa?

A llogar cotxes i motos!

Un moment, vens a Eivissa per treballar en hotels de luxe i acabes muntant una empresa de lloguer de cotxes?

[Riu] Així és! La parella que tenia en aquell moment treballava en una empresa d'aquest estil i un bon dia vam decidir muntar naltros mateixos la nostra empresa. Vam començar llogant motos i a poc a poc a poc vam anar creixent.

I ara et dediques exclusivament a això?

[Torna a riure] Ja m'agradaria! La veritat és que ara mateix, entre l'empresa, el grup i el bar, no par quiet...

Per parts, toques en un grup?

Sí! Ja fa quatre anys que form part d'Apotropaico, el grup de metal que m'ha permès retrobar-me amb una de les meues grans passions...

Quant temps has estat sense tocar?

Mai he estat sense tocar. Som d'aquestes persones que, quan pot, s'emporta la guitarra a la platja, però si que és cert que ja feia prop de 10 anys que no tocava en un grup. Ho trobava a faltar...

I com va arribar el moment de crear Apotropaico?

Doncs va arribar per casualitat. Un dels integrants del grup tenia uns quants temes propis i vam decidir acabar-los entre tots i crear-ne de nous. Ara ja fa un parell d'anys que composam i actuam junts.

A Itàlia també tocaves en grups de metal?

A Itàlia no només tocava! A Itàlia, juntament amb uns amics, vam crear el Sun Valley In Rock! Un festival de metal increïble que va superar les 10 edicions i el miler d'assistents!

Quin era l'objectiu del Sun Valley In Rock?

Volíem que els grups locals i nacionals de metal tenguessin un lloc on poder tocar i donar-se a conèixer cada any. A Can Rock volem aconseguir el mateix...

Can Rock?

Sí, Can Rock és el bar hem obert tres integrants d'Apotropaico.

Però imagín que el bar no l'obriu un cap l'any...

[Riu] No! L'obrim tres cops a la setmana i tots tres dies hi tenim concerts de grups locals, nacionals o internacionals.

I hi va gent?

Sí, hi ve força gent, però t'assegur que no hem obert el bar per fer negoci. De fet, et puc assegurar que obrir un local musical no és rendible. Les despeses són molt altes. Aquest estil de negoci està tancant a tot arreu.

Aleshores què us va portar a obrir?

La polèmica que es vivia a Eivissa. Tots els llocs on es podia veure música en viu estaven tancant o a punt de tancar. Havíem de fer alguna cosa, i vam decidir obrir Can Rock.

Quants concerts hi heu organitzat?

Doncs mira, el passat 20 de juny vam celebrar el primer aniversari del local i, fent comptes, vam veure que havíem estat capaços d'organitzar 139 concerts!

139 concerts són molts concerts...

Sí, la veritat és que sí. De fet, hi ha grups nacionals de metal que ens demanen incloure Can Rock a les seues gires oficials...

El metal és un estil de vida?

Sí, sí que ho és. Jo el vaig descobrir sent molt jove, en un festival, i vaig veure que hi ha massa estereotips sobre naltros...

Explica't...

Sempre se sol associar als aficionats a la música metal amb conflictivitat o gent bèstia, quan, en realitat, en un festival de metal, el que impera per tot arreu sempre és el respecte, l'educació i el companyerisme.

Què li passa a la música en viu a Eivissa?

Que li falta públic. Ens falta aconseguir el que ha aconseguit la música electrònica. Necessitam més grups de música, necessitam una oferta ben variada i atraure gent de totes les edats. El públic que hi ha als concerts i festivals sempre supera els 30 anys.

I això és un problema?

No dic que sigui un problema, però és així. La gent d'entre 16 i 30 anys no va a veure música en viu. No els hi agrada el rock. El reggeatón s'està menjant la gent jove! I això sí que és un problema perquè no podem deixar que la música en viu només depengui de persones de més de 30 anys.

Eivissa és un bon lloc per a músics i artistes?

Eivissa serà un bon lloc quan esdevingui l'illa de la música sense etiquetes. Seria genial que, a nivell turístic, es promocionàs Eivissa com una illa musical, sense entrar en estils. Necessitam que la música en viu i l'electrònica vagin molt més de la mà. A Palma, hi ha un festival on els dj conviuen amb els cantants de rock. Tant de bo algú aposti per un format així a Eivissa.

Què els hi diries a tots els jóvens eivissencs que ara comencen a crear grups de música?

Els hi diria gràcies! Els hi diria moltes gràcies! Són uns valents! I demanaria als seus pares que els portin a veure música en viu, perquè jo ja no sé què més puc fer per arribar a aquest públic tan necessari.

Tens previst algun concert amb Apotropaico aquest estiu?

Sí! Tocaram en directe el proper 14 d'agost a les festes del barri de ses Figueretes.