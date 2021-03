«Ajuda a lluitar contra la lesbofòbia i les seues conseqüències», comenta Clàudia Cotaina, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Eivissa. Parla de 'Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana', un del centenar de llibres que integren 'Cultura Lgtbiq+', que fins el proper divendres reuneix a un espai de la biblioteca de Can Ventosa tot el material de què disposa l'Ajuntament d'Eivissa sobre aquest tema.

El llibre que recomana la regidora es tracta d'un estudi de diversos autors (Maria Ángeles Goicoechea Gaona, Olaya Fernández Guerrero, Mª José Clavo Sebastián i Remedios Álvarez Terán) sobre un tema que considera «de rabiosa actualitat». «Com a investigadora, m'agrada aquest llibre perquè plasma els resultats d'una investigació», indica Cotaina, que continua: «Al llibre podem anar veient les conclusions a què arriben els autors en el seu estudi, a través d'una entrevista personal a setze dones homosexuals. Per tot això m'agrada recomanar aquest llibre que, a més de reflectir una feina investigadora interessantíssima, ajuda a visibilitzar aquest tema».

En aquests moments i durant dos dies més, a dos taules de la biblioteca municipal es poden trobar tots els títols: els 55 d'aquesta temàtica que integraven el catàleg del Casal d'Igualtat i els 49 que ja formaven la col·lecció pròpia de la biblioteca. «La llei balear per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, i per erradicar la fòbia contra aquests col·lectius, disposa que les administracions públiques han de garantir l'accès a bibliografia especifica sobre aquesta temàtica», explica la regidora.

A partir de divendres, llibres i pel·lícules tornaran a estar separats, és a dir, que els 55 títols del Casal d'Igualtat tornaran a les instal·lacions de l'avinguda de la Pau. Tot i això, per poder facilitar el seu prèstec, l'Ajuntament ha editat una guia que es podrà consultar als dos espais. Si algú està interessat en un llibre que es troba a l'altra banda, des de l'Ajuntament d'Eivissa destaquen que no hi haurà cap problema en demanar-lo.

A la guia bibliogràfica els títols estan separats per espai (Can Ventosa i Casal), però també, els primers, per temàtiques, el que facilita molt la cerca. Els títols de no ficció (assaig, estudis, obres de diuvulgació i història) són els més nombrosos i entre ells es troben alguns dels llibres més populars de la filòsofa Judit Butler. També hi ha narrativa i poesia, dos còmics, vuit contes que ajuden a parlar sobre la diversitat sexual amb els més petits (entre ells el popular 'El monstruo rosa') i també prop d'una desena de pel·lícules que han abordat aquest tema, entre elles la divertidíssima 'In & Out' o les oscaritzades 'Brokeback Mountain' o 'La noia danesa'.

L'altre regidor implicat en la creació d'aquest espai, Pep Tur, de Cultura, grana cap a casa quan se li demana que recomani un llibre de tots els que hi ha sobre la taula: 'Mots i brases', de Nora Albert. «Crec que la poesia és una de les millors maneres d'apropar-se al món en totes les seues vessants.», justifica Tur, que destaca també la secció infantil de l'espai Lgtbiq+: «És allí on les institucions han de fer l'esforç més important de cara als futurs ciutadans».

La posada en marxa d'aquesta exposició bibliogràfica Lgtbiq+ ha despertat la curiositat de molts dels habituals de la biblioteca de Can Ventosa. Molta gent s'hi ha atracat des que es va anunciar, fa ja més de deu dies, per donar una ullada. I no només per tafanejar. Molts han volgut emportar-se llibres i pel·lícules en prèstec. Des de l'Ajuntament confien en què l'interès segueixi passat divendres, quan les dos col·leccions es separin i tornin cadascuna al seu espai habitual. La intenció de l'Ajuntament, que va adquirir alguns volums abans d'impulsar aquesta iniciativa per tractar de mostrar totes les visions possibles sobre les diferents opcions sexuals, és que la gent senti curiositat, consulti, amplïi els seus coneixements i col·laborar a la normalització de totes elles, expliquen des del consistori.