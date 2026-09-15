El Festival Mare Nostrum reunirá en Ibiza grupos folclóricos de Bélgica, Navarra, Galicia y Aragón

El XXVIII Festival Folklòric Mare Nostrum reunirá los próximos 19 y 20 de septiembre en Ibiza a agrupaciones procedentes de Bélgica, Navarra, Galicia y Aragón junto a distintas colles de la isla. El festival, organizado por la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa y patrocinado por el Consell de Ibiza, contará este año con una aportación insular de 50.000 euros y volverá a llevar el folclore a diferentes puntos de la isla.

Las agrupaciones invitadas serán Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom, de Bélgica; Elai Alai Dantza Taldea, de Lakuntza, Navarra; Grupo Folklórico Mistura, de San Ciprián, Lugo, y Danzantes y Dulzaineros de Gallur, de Zaragoza. A ellas se sumará el Grup de Ball Pagès Es Broll, de Santa Eulària, además de otras colles ibicencas.

Acto central en Sa Cala de Sant Vicent

El acto principal tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, a las 19.45 horas, en el Port de sa Cala, en Sa Cala de Sant Vicent. Allí actuarán conjuntamente los cuatro grupos invitados y Es Broll. En caso de mal tiempo, el espectáculo se trasladará al Centre Cultural de Jesús. Para facilitar la asistencia se habilitará además un servicio especial de autobús de línea regular desde Vila hasta Sa Cala de Sant Vicent, con regreso previsto a las 22.00 horas.

El domingo 20 el festival se extenderá a varios municipios. A las 12.00 horas, la plaza de Sant Jordi acogerá la actuación del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines junto al grupo belga Reuzegom. A las 12.30 horas, Vara de Rey reunirá a Sa Colla de Labritja y el Grupo Folklórico Mistura, mientras que, a la misma hora, la plaza de Jesús acogerá a Sa Colla de l’Horta junto a Danzantes y Dulzaineros de Gallur. La programación concluirá a las 19.30 horas en el Centre Cultural de Sant Mateu, con Sa Colla d’Aubarca y Elai Alai Dantza Taldea.

Casi tres décadas de intercambios

El Mare Nostrum se celebra de manera itinerante desde 1997, con la única interrupción de 2020 y 2021 a causa de la pandemia. El director insular de Cultura, Miquel Costa, ha destacado que el festival permite proteger y transmitir una parte esencial de la identidad cultural de Ibiza, especialmente el ball pagès, además de favorecer el intercambio con otros territorios.

Por su parte, la presidenta de la Federació de Colles, Maria Marí, ha subrayado que el encuentro se ha consolidado después de casi tres décadas y ha destacado que estos intercambios permiten también que las colles ibicencas actúen posteriormente en los lugares de procedencia de los grupos invitados.