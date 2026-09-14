Sant Miquel celebra sus fiestas con más de un mes de música, tradición, deporte y actividades familiares

Sant Miquel de Balansat afronta más de un mes de celebraciones con motivo de sus fiestas patronales. El Ayuntamiento de Sant Joan y la Comisión de Fiestas de Sant Miquel han presentado este lunes el programa festivo de este año, que combina tradición, música, deporte, cultura y actividades familiares hasta el próximo 18 de octubre.

La presentación también ha servido para dar a conocer la imagen elegida para las fiestas de este año, presente tanto en el programa como en las camisetas confeccionadas para la ocasión y con referencias a Sant Miquel y a su entorno.

Tras las primeras actividades celebradas durante el pasado fin de semana, la programación continuará el sábado 19 de septiembre con el Entrenamiento Compack Sporting y la tradicional Ballada al Pi d’en Basuró, que incluirá ball pagès, juegos, concursos y otras propuestas tradicionales. Al día siguiente, domingo 20, se disputará el Campeonato Oficial de Compack Sporting.

Una noche de conciertos y tributos

Uno de los fines de semana centrales de las fiestas llegará el sábado 26 de septiembre. La jornada comenzará con la Caminata Sant Miquel, que partirá desde la iglesia hasta el Port de Sant Miquel, y continuará por la noche con varias actuaciones musicales.

A partir de las 20.30 horas subirá al escenario Esta me la sé, con un repertorio de versiones de pop español desde los años 2000 hasta la actualidad. Después será el turno de Cacho a Cacho, con su tributo a Estopa, mientras que los DJ Showkats serán los encargados de cerrar la noche.

Ball pagès, procesión y correfoc en el día grande

El martes 29 de septiembre, Día del Patrón, Sant Miquel celebrará su jornada más tradicional. El programa arrancará con una gran repicada de campanas y continuará con la misa solemne y la procesión. Tras los actos religiosos habrá ball pagès a cargo de la Colla de Balansat. Por la noche está previsto un concierto de Groove Garage, y el día concluirá con un correfoc del grupo de dimonis i bruixes Es Mals Esperits.

Las celebraciones seguirán durante octubre. El sábado 3 tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en la piscina municipal y se celebrará el III Festival Balansat Balla. El domingo 4 de octubre estará especialmente dedicado a las personas mayores, con una programación que incluirá misa, ball pagès, comida de hermandad, fiesta infantil, teatro y Electro Bingo.

Actividades hasta el 18 de octubre

Las fiestas se prolongarán hasta el domingo 18 de octubre, jornada en la que tendrá lugar la presentación de la Penya Independent 2026/27, además de un partido de Regional División de Honor, un gran asado argentino y la presentación de los diferentes equipos del club.

El programa incorpora también durante las próximas semanas espectáculos de magia e ilusionismo, cine al aire libre, pilates, yoga y otras actividades, con propuestas dirigidas tanto a niños como a jóvenes y adultos.

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja han agradecido el trabajo de la Comissió de Festes de Sant Miquel, así como la colaboración de asociaciones, entidades, comercios, empresas y particulares implicados en una programación que busca mantener vivas las tradiciones y reforzar los vínculos entre generaciones.