Ramon Mayol explora la memoria y el futuro de Ibiza en ‘La luz violeta’

El escritor ibicenco Ramon Mayol publica 'La luz violeta', su sexto libro, una obra en la que profundiza en algunos de los temas que han marcado su trayectoria literaria: la defensa del territorio, la conciencia ecológica y la identidad cultural de las Pitiusas. El volumen, editado por Edicions Aïllades y Melqart Media, propone una narración construida a partir de tres voces no humanas: un pino centenario, una sargantana y un meteorito, que funcionan como metáforas del pasado, el presente y el futuro de Ibiza.

A través de esta estructura, Mayol aborda "la memoria del territorio, la fragilidad medioambiental y el vínculo emocional entre el paisaje y la comunidad", según la nota de la editorial. L"a obra recurre a una prosa de carácter lírico y simbólico en la que el paisaje ibicenco adquiere un papel central. El propio título remite a uno de los elementos más reconocibles del imaginario de la isla: la luz violeta del atardecer ibicenco, que en el libro funciona como metáfora de aquello que permanece oculto o que la realidad cotidiana no siempre permite percibir", destaca la nota.

Una edición especial y trilingüe

La publicación de La luz violeta forma parte de las actividades organizadas con motivo del 15º aniversario de Edicions Aïllades, sello integrado en el grupo editorial Melqart Media. El libro se presenta en tapa dura y en formato trilingüe, con el texto íntegro en catalán, castellano e inglés. Se trata de la primera vez que la editorial reúne las tres lenguas en una misma edición de estas características, con el objetivo de ampliar la proyección del título fuera de las Pitiusas.

La dimensión visual de la obra corre a cargo de Marga Jarrín, cuyas ilustraciones acompañan el relato y amplían su atmósfera poética. El volumen cuenta además con prólogo de Andrés Ferrer Taberner y traducción al inglés de Simon Briggs. La maquetación ha sido realizada por Sonia Margea y Raquel Alfonsín. El libro tiene 167 páginas y un precio de venta de 25 euros.

Primera presentación en BiBo Park

La primera presentación oficial de La luz violeta tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre, a las 19.30 horas, en BiBo Park. El acto estará conducido por el gestor cultural Jean Pierre Quiroz y contará con la presencia de Ramon Mayol y Marga Jarrín, que explicarán al público el proceso creativo y el universo simbólico que hay detrás del libro.

La elección de BiBo Park para esta primera puesta de largo refuerza el vínculo del proyecto con Ibiza: "una obra nacida de la isla y construida a partir de su paisaje, su memoria y su identidad cultural", añade la nota.

'La luz violeta' está disponible en librerías de las Pitiusas y del resto del territorio nacional, así como a través de la web de la editorial y de Amazon en distribución internacional.