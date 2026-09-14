Davey Brown repasa la historia de Café Mambo en una nueva exposición en Ibiza
‘Mambo Moments’ reúne 40 retratos dedicados a algunos de los momentos y protagonistas más emblemáticos del establecimiento desde su apertura en 1994
El artista internacional Davey Brown regresa a Ibiza con 'Mambo Moments', una nueva exposición creada en colaboración con Café Mambo que repasa parte de la historia del conocido establecimiento de Sant Antoni a través de 40 retratos originales. La muestra se inaugurará el próximo jueves 17 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, en la bahía de Sant Antoni, con una velada que combinará arte y música en directo. La entrada será gratuita.
La colección propone un recorrido por algunos de los momentos más destacados de Café Mambo desde su apertura en 1994. Entre las escenas retratadas figura la actuación de Graeme Park, considerado el primer gran DJ que pinchó en el establecimiento, así como el momento en el que Carl Cox acompañó a los teclados a The Brand New Heavies sobre el escenario.
La exposición también reúne retratos de algunos de los DJ más influyentes vinculados a la historia del local, con el objetivo de reflejar la importancia que Café Mambo ha tenido dentro de la escena de la música electrónica internacional.
Arte y música en una misma velada
La inauguración estará acompañada por las sesiones de Paul Riseley y David Moreno, que ofrecerán una selección de sonidos balearic y soulful house. Además, la sesión de David Moreno se retransmitirá en directo a través de Pure Radio Ibiza entre las 20 y las 22 horas.
Con 'Mambo Moments', Brown vuelve a unir su trabajo pictórico con la cultura musical de Ibiza, convirtiendo en imágenes algunos de los recuerdos, artistas y escenas que han formado parte de la trayectoria de Café Mambo durante más de tres décadas.
Tres décadas ligadas a la noche y la hostelería de Ibiza
Café Mambo forma parte de Grupo Mambo, empresa que gestiona distintos establecimientos de restauración y ocio de la isla, entre ellos Cala Gracioneta, Pomelo Playa, Sa Capella, Villa Mercedes y La Cava. El grupo cuenta también con Calma Hotels Group, su división hotelera, en la que se integran establecimientos como Las Mimosas, Casa Maca, Hostal La Torre y Sa Clau.
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