El 'ball pagès' de Ibiza se convierte en música coral de la mano de Josu Elberdin

El ball pagès, la poesía de Marià Villangómez y el canto coral se encontrarán este miércoles en un estreno inédito en Ibiza. Petit Cor presentará a las 20.45 horas, en el Auditori de Can Jeroni, una nueva composición del prestigioso músico vasco Josu Elberdin, creada a partir del poema 'Ball Pagès', de Marià Villangómez. La actuación se enmarca en ‘Units pel Nostre Parlar’, el programa del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia dedicado a la promoción y difusión de la lengua y la cultura de Ibiza.

La nueva pieza supone la primera aproximación del ball pagès al lenguaje del canto coral. Elberdin parte del ritmo de la ‘Curta’ para trasladar su esencia a una composición polifónica que mantiene la fuerza rítmica del baile tradicional y, al mismo tiempo, explora las posibilidades expresivas de las voces.

El poema de Villangómez funciona como hilo conductor de esta unión entre música, literatura y tradición. La palabra del poeta ibicenco, el ritmo del ball pagès y las voces de Petit Cor confluyen así en una obra directamente vinculada a la cultura de la isla.

Un compositor de referencia internacional

Josu Elberdin, nacido en Pasaia, Guipúzcoa, en 1976, es una de las figuras destacadas de la composición coral contemporánea europea. Su trayectoria combina la creación musical, la dirección y la pedagogía, y sus obras forman parte del repertorio de coros de Europa, América y Asia. Su lenguaje se caracteriza por una notable fuerza melódica y expresiva y por su capacidad para poner en relación la música coral contemporánea con las tradiciones musicales y literarias de distintos territorios.

Entre las formaciones que han interpretado sus obras figuran el Orfeó Català, los Philippine Madrigal Singers, el Coro de Voces Graves de Madrid, el EVU Estudio Vocal Universitario de Mendoza, el Cor Vivaldi y Kup Taldea, entre otras. Su música también ha estado presente en citas como el World Choral Music Symposium de Barcelona y el Concurso Internacional de Tolosa.

Un estreno a miles de kilómetros de su autor

Aunque la obra mantiene una estrecha vinculación con Elberdin, el compositor no podrá asistir personalmente al estreno en Ibiza. Estos días se encuentra en Yakarta, Indonesia, donde imparte un curso de canto coral dentro de su intensa actividad internacional como compositor y pedagogo. Elberdin ha transmitido, no obstante, su satisfacción por haber creado esta pieza para Petit Cor, especialmente por tratarse de una composición ligada a la poesía, la música tradicional y la identidad cultural de Ibiza.

La obra ha sido además dedicada a todos los integrantes de Petit Cor d’Eivissa y a su director, Jordi Martí, como reflejo del vínculo establecido entre el compositor y la formación ibicenca.

Para Petit Cor, el encargo supone también "una apuesta por ampliar el repertorio coral ligado a la identidad cultural de Ibiza, incorporando la mirada de un autor con proyección internacional", destacan en un comunicado. 'Ball Pagès' se plantea así como algo más que una nueva composición coral. Es un diálogo entre tradición y creación contemporánea, entre la poesía de uno de los grandes autores ibicencos y la música coral actual, y entre el baile tradicional y las voces de un coro.