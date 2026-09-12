Ramón J. Sender: una lectura inolvidable

A Ramón J. Sender (1901-1982) lo leí por primera vez de refilón y de matute en los 60, gracias a la recomendación que a un grupo de alumnos nos hizo don Antonio Tormo García, profesor de Literatura en el ‘Santa María’, cuando el Instituto todavía estaba en Dalt Vila. Fue por la lectura de un párrafo que cierra una de sus novelas. Nos lo dio en ciclostil para que hiciéramos un comentario de texto. No era fácil. A partir de cuatro rayas de texto teníamos que deducir de qué iba la obra y comentar la escritura de Sender. Digo que fue una lectura de matute porque Sender, en aquellos 60, prohibido por rojo y anarquista, vivía exiliado desde el 39 en EE. UU. Pero volvamos al comentario de texto que nos pidió don Antonio y que todavía conservo porque nos lo devolvió corregido. Al pie del texto teníamos su procedencia, ‘Mosén Millán’. Ramón J. Sender. México, 1953”. Mucho después, ya en los 80, pude leer entera la novela que publicó Destino en el 74 con el título que ha quedado: ‘Réquiem por un campesino español’. Con el tiempo que ha pasado ya puedo decir que don Antonio nos propuso con manifiesta complicidad aquel comentario a tres alumnos, Ángel Alfaro López, menda y Enrique Alonso Palomo, advirtiéndonos –lo que nos incitaba a la lectura- que aquel ‘trabajo’ quedaba entre él y nosotros. He aquí el texto que nos dio:

«En un cajón del armario de la sacristía estaba el reloj y el pañuelo de Paco. No se había atrevido Mosén Millán a llevarlo a los padres y a la viuda del muerto. Salió del presbiterio y comenzó la misa. En la iglesia no había nadie, con la excepción de don Valeriano, don Gumersindo y el señor Cástulo. Mientras Mosén Millán recitaba introibo ad altare Dei, pensaba en Paco y se decía: Yo lo bauticé y le di la unción. Al menos, Dios le perdone, nació, vivió y murió dentro de los ámbitos de la Santa Madre Iglesia. Creía oír su nombre en sus labios agonizantes, caído en tierra, ‘¡Mosén Millán!’, y aterrado y enternecido pensaba: Ahora yo digo en sufragio de su alma esta misa de réquiem que sus enemigos quieren pagar».

Los tres alumnos redactamos juntos nuestro comentario. Dijimos que al tal Paco, un joven que no era malo, lo habían ajusticiado las fuerzas vivas del pueblo que hipócritamente pagaban su funeral, en el que el cura se duele porque tuvo algo que ver en aquella muerte injusta. Don Antonio Tormo nos había engatusado en el aula con los aspectos biográficos de Sender, al que algunos mitificamos. Nos dijo que, enemistado con su padre, huyó de casa con 16 años, trabajó de mancebo en una botica para mantenerse y que, al llegar a Madrid con 17 años y sin dinero, durmió tres meses al raso en un banco del Retiro, se lavaba en las fuentes del parque y se duchaba en el Ateneo, al que acudía a leer y escribir. También nos dijo que en 1935, tiempos todavía de la República, obtuvo el Premio Nacional de Literatura por ‘Míster Witt en el cantón’.

Entonces no podíamos saber que ‘En la vida de Ignacio Morel’ conseguiría en 1969 el Premio Planeta. Aquel año decretó Franco la «amnistía para todos los crímenes cometidos en la Guerra Civil», circunstancia que permitió a Sender visitar España. Lo hizo de mala gana. No podía olvidar ni perdonar que los llamados ‘nacionales’ fusilaran a su hermano y a su mujer. En una carta a Carmen Laforet llama a Franco «césar enano y cabrón».

Vino a España por segunda vez en el 79, pero también con mal pie por el encontronazo que tuvo con Cela. Parece que pasó lo que sigue. Cela sabía que Sender, con una amplísima obra publicada y reconocido prestigio internacional, sonaba como Nobel de Literatura, candidatura que proponía el Spanish Institute Neoyorquino con más de cuatrocientas firmas. Un galardón al que también aspiraba Cela que, tal vez para sonsacarle, invitó a Sender a pasar unos días en Son Armadans, su casa, en Mallorca. Allí, con varios invitados y periodistas, tuvo lugar una cena en la que un Cela provocador soltó una impertinencia sobre la Guerra Civil, más que suficiente para que Sender explotara: «La guerra nos trajo a Franco, a quien tú pediste que te nombrara delator de la policía, la que mató a mi mujer y a mi hermano». Acto seguido, Sender tiró del mantel y volaron platos, floreros, cirios y el caldo gallego. La mujer de Cela se desmayó. De aquella pelea de gallos, Sender salió por pies. Con la mala prensa que tenía en España, tenía las de perder. No sé si aquello influyó o no en el Nobel, el caso fue que el gallego, al que tampoco le faltaban méritos, se llevó el gato al agua. Ganó el Nobel de 1989.

Chismes al margen, volvamos a Sender que, a pesar de haber sido un escritor injustamente marginado y hoy poco conocido, sigue siendo, -sin el Nobel, que maldita falta que le hace-, uno de los mejores prosistas de nuestro país. Caudaloso y versátil, con una espléndida capacidad de fabulación, sorprendente dominio del lenguaje, estilo directo y una obra amplia y multiforme, cultivó todos los géneros, novela, teatro, ensayo, poesía, memorias y artículos de prensa.

Más de cien títulos

Quien no lo conozca, tiene más de cien títulos a su disposición, sesenta de ellos novelas. Entre ellas, –recojo las que prefiero y disculpen si personalizo- ‘Imán’, ‘Siete domingos rojos’, ‘Mister Witt en el cantón’, ‘Crónica del Alba’, ‘Epitalamio del prieto Trinidad’, ‘Réquiem por un campesino español’, ‘El lugar de un hombre’, ‘Los cinco libros de Ariadna’, ‘La aventura equinoccial de Lope de Aguirre’ (llevada dos veces al cine), ‘El bandido adolescente’, ‘En la vida de Ignacio Morel’,’ Tánit’, etc. Sender no tiene obra menor.

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El conjunto de su escritura es un alegato contra la guerra, la violencia y la hipocresía. Narrador total y difícilmente abarcable, se asoma con pasión a lo política, a la conciencia histórica, a la dimensión filosófica y a lo social. Personaje insólito y poliédrico, a mí me admira que pueda casar religiosidad y vocación revolucionaria; que su escepticismo en materia religiosa no le impida escribir una novela como ‘El Verbo se hizo sexo’, -su solo título ya escandalizó- sobre la vida y milagros de Santa Teresa de Jesús, en la que conocemos la persecución que sufre del Santo Oficio y la situación convulsa que vive la Iglesia católica con la reforma de Lutero, dejándonos un prodigioso retrato de la España del siglo XVI. Por cierto, quien quiera algo más desenfadado, puede acudir a ‘La tesis de Nancy’, donde, en una España atávica, lo cómico es muy serio y lo serio nos hace reír.