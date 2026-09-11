La Comic Con de Málaga desvela su programa de 300 horas: cuándo ver a las estrellas de Marvel, El Señor de los Anillos y Los Serrano

San Diego Comic-Con Málaga 2026 ya tiene prácticamente preparado uno de sus principales ingredientes: más de 300 horas de programación repartidas durante cuatro jornadas en las que el cine, las series, los videojuegos, el manga, el anime, los juegos de mesa, el cómic, la animación y el cosplay volverán a encontrarse en Málaga.

La segunda edición de SDCC Málaga se celebrará del jueves 1 al domingo 4 de octubre y contará con nombres como Elijah Wood, Sean Astin, Paul Bettany, Karl Urban, Aya Cash, Kevin Smith, John Romita Jr., Shin’ichiro Watanabe, Yoichi Takahashi o Dave Jones, además del reencuentro de buena parte del reparto de Los Serrano.

Elijah Wood, presente en la Comic Con Málaga. / l.o.

La presidenta de San Diego Comic-Con International, Robin Donlan, ha destacado durante la presentación de la programación la importancia de la comunidad de aficionados: "La comunidad es la piedra angular de lo que hacemos en San Diego Comic-Con. Nuestro objetivo siempre ha sido crear un evento al que a nosotros, como fans que somos, nos gustaría ir".

Un año más la Comic Con, en Málaga. / l.o.

Agenda del jueves 1 de octubre: Karl Urban, Los Serrano y Silent Hill

La programación comenzará el jueves 1 de octubre con algunos de los primeros grandes nombres de esta edición. Karl Urban y Aya Cash participarán a las 14.30 horas en Hall M en un encuentro dedicado a los antihéroes.

También será jornada de reencuentros. Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker protagonizarán un encuentro sobre Mallrats junto a Ali Plumb, mientras que Los Serrano vivirán su particular regreso a las 17.30 horas en Auditorium 1.

Fran Perea vuelve a Málaga. / l.o.

La serie producida por Globomedia estará representada por Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado.

Los videojuegos tendrán igualmente un espacio destacado desde el primer día. Akira Yamaoka, compositor especialmente vinculado a la saga Silent Hill, y Animo protagonizarán un encuentro musical dedicado al universo del videojuego a las 19.30 horas en Hall M.

En los juegos de mesa, rol y miniaturas, Ángel Giráldez, José Davinci y Davidarroba explicarán cómo dar color a los héroes a las 11.30 horas en Auditorium 2. La jornada se cerrará en este apartado con el Devir Show, un late night con diferentes invitados previsto para las 19.30 horas en Auditorium 1.

El dibujante Glenn Fabry confirma su presencia en la Comic Con de Málaga 2026. / l.o.

Viernes 2 de octubre: One Piece, Campeones, Cowboy Bebop y Dragon Ball

El viernes 2 de octubre tendrá un importante protagonismo para los aficionados al manga, el anime y las grandes franquicias televisivas.

Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin participarán a las 12.30 horas en Hall M en un encuentro que irá más allá de la Gran Ruta.

Antes, a las 11.30 horas en Studio M, Yoichi Takahashi, creador de Campeones, protagonizará una sesión de dibujo. Por la tarde llegará uno de los grandes nombres del anime japonés: Shin’ichiro Watanabe participará a las 16.00 horas en Auditorium 1 en "Cowboy Bebop: Una mirada al pasado".

A continuación, a las 17.30 horas, el mismo escenario acogerá «De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime», con Yoshihiro Ueda.

Akira Yamaoka repetirá presencia tras su participación del jueves El compositor protagonizará "Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka" a las 19.00 horas en Studio M. También habrá espacio para el cómic. Pepe Larraz y Kenny Ruiz participarán a las 19.30 horas en Auditorium 2 en "Star Wars: Dibujando una galaxia muy, muy lejana…".

Dentro de la programación dedicada a los juegos de mesa, Pablo Clark y Reiner Knizia confrontarán dos formas diferentes de entender este universo a las 13.00 horas en Studio M.

Jeremy Crawford. / L.O.

Sábado 3 de octubre: Marvel, Paul Bettany, Spider-Man y el gran concurso de cosplay

Uno de los días con una programación más potente será el sábado 3 de octubre. Disney ocupará Hall M a partir de las 17.00 horas con contenidos de Marvel, Pixar y Walt Disney Studios Animation.

Entre los principales protagonistas estará Paul Bettany, que participará en la presentación de VisionQuest. El bloque también incluirá novedades de animación como Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición y Gatto, además de Whalefall.

El singular Kevin Smith. / l.o.

Los seguidores de Spider-Man tendrán otra de las citas destacadas de la jornada con John Romita Jr., Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli y Pepe Larraz, que repasarán la evolución del personaje a lo largo de las décadas en el panel "Spider-Man, el Icono de Marvel".

El cómic europeo también tendrá mirada española. Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre y Miguelanxo Prado compartirán sus experiencias en "La Huella Española en el Cómic Europeo", programado a las 11.30 horas en Auditorium 2.

Dungeons & Dragons. / l.o.

Los videojuegos estarán representados desde primera hora por Mikecrack, que llegará a Auditorium 1 a las 11.30 horas para contar su historia.

En el ámbito de los juegos de rol, Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll compartirán su pasión por este universo a las 14.30 horas en Studio M.

"Messi and the Giants" La animación contará además con "Messi and the Giants", que Sony Animation presentará a las 15.45 horas en Auditorium 2. Los amantes del doblaje tendrán otra cita a las 17.30 horas en Auditorium 1 con «Show Doblajil», que reunirá a ocho profesionales, entre ellos Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano y Mar Bordallo.

Rodri y Pascu, de Destripando la Historia, estarán asimismo en concierto en Hall M a las 11.30 horas, tanto el sábado como el domingo.

El guionista, productor y director televisivo, Dean Devlin / l.o.

El BBVA Cosplay Contest, una de las grandes citas del sábado

El cosplay tendrá su momento central el sábado 3 con el BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga, que comenzará a las 19.30 horas en Hall M.

El jurado estará formado por Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda.

El director territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez, ha destacado que el concurso refleja valores como la creatividad, el aprendizaje, el esfuerzo y las numerosas horas de trabajo que existen detrás de la caracterización de cada personaje.

Ayuru, que ha participado en la presentación de la programación en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, también ha puesto el foco en el nivel de los participantes: "El Cosplay en España tiene un nivel muy alto así que espero que nos sorprenda, va a ser especial tanto para los participantes como para el público que esté animando".

La mítica serie Los Serrano también tendrá su lugar en la Comic Con. / l.o.

Domingo 4 de octubre: Elijah Wood, Sean Astin y reunión de Starship Troopers

El último día de SDCC Málaga 2026 dejará dos encuentros especialmente reconocibles para los aficionados al cine.

Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de El Señor de los Anillos, llegarán a Hall M a las 16.15 horas para participar junto a Ali Plumb en el encuentro "De La Comarca a Málaga".

Dos horas más tarde, el escenario recibirá a buena parte del reparto de Starship Troopers. Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey participarán en el encuentro previsto a las 18.15 horas en Hall M.

Los videojuegos tendrán otro nombre destacado. En un momento marcado por la expectación alrededor de Grand Theft Auto, Dave Jones, uno de los padres fundadores de la franquicia, participará a las 16.00 horas en Studio M.

Los seguidores de Natacha Bustos podrán disfrutar de su obra en la Comic Con Málaga 2026. / l.o.

El manga también tendrá presencia con la primera visita a Europa de Macchiro y Subaru, autores de BIBLIOMANIA, que conversarán a las 14.30 horas en Studio M.

Y en el comic... En el apartado de cómic, Stefano Caselli y David Messina afrontarán un reto de dibujo a las 11.30 horas en Studio M, mientras que Laia López y Judit Mallol protagonizarán a las 16.00 horas en Auditorium 2 un panel dedicado al romance y la fantasía.

Rodri y Pascu volverán además a llevar Destripando la Historia a Hall M a las 11.30 horas.

Mira Sorvino no quiere perderse la Comic Con y viaja a Málaga. / l.o.

John Romita Jr. firma uno de los carteles de SDCC Málaga 2026

La presentación de la programación también ha servido para desvelar el segundo cartel oficial de San Diego Comic-Con Málaga 2026, obra de John Romita Jr.

El dibujante estará presente durante la convención en Artists’ Alley, al igual que Helen Chen, autora del otro cartel oficial de esta edición, donde podrán encontrarse con los aficionados.

La obra de John Romita Jr., presente en Málaga. / l.o.

Durante el acto, el consejero andaluz de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha defendido además el papel del audiovisual, los videojuegos y los contenidos digitales como "sectores estratégicos" para Andalucía.

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"Queremos que Andalucía no sea solamente un lugar donde se consumen contenidos digitales, sino donde se creen, se desarrollen y se exporten", ha afirmado Nieto, quien también ha defendido el desarrollo de una inteligencia artificial responsable, segura y transparente.

Fuente: La Opinión de Málaga