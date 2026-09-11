El cine de animación sonará en Santa Gertrudis de la mano de la Banda Municipal de Santa Eulària
El concierto recorrerá bandas sonoras de títulos como ‘El Rey León’, ‘Frozen’, ‘Coco’ o ‘Shrek’ y contará con cuatro cantantes en directo
La Banda Municipal de Música de Santa Eulària des Riu ofrecerá este sábado, 12 de septiembre, un concierto en Santa Gertrudis con algunas de las bandas sonoras más populares del cine de animación como protagonistas.
La actuación comenzará a las 20.30 horas en la plaza de la parroquia y contará con un repertorio pensado para todos los públicos. Bajo la dirección de Frank Cogollos, la formación interpretará piezas de películas de estudios como Disney, Pixar y DreamWorks.
El programa incluirá melodías de títulos como 'La Bella y la Bestia', 'El Rey León', 'Coco', 'Shrek', 'Aladdin', 'Los Increíbles', 'Frozen', 'Moana', 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'El Príncipe de Egipto'.
Cantantes invitados
La Banda Municipal no estará sola sobre el escenario. Virginia Trujillo, Elia Ribas, Marcos Penschow y Álvaro Velázquez participarán como cantantes invitados y pondrán voz a algunas de las canciones incluidas en el repertorio.
La propuesta busca acercar la música de banda a públicos de todas las edades a través de composiciones reconocibles y estrechamente vinculadas al cine. La combinación de interpretación instrumental y voces en directo permitirá recuperar en Santa Gertrudis algunas de las melodías más conocidas de las últimas décadas.
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