Música
El grupo de Ibiza Faith Converters lleva un viaje musical de dos siglos a Sa Caleta
La formación actuará este viernes a las 21.30 horas en el exterior del Centre d'Interpretació con entrada libre
Faith Converters ofrecerá este viernes, 11 de septiembre, a las 21.30 horas, un concierto en el exterior del Centre d'Interpretació de Sa Caleta con un viaje musical de dos siglos. La actuación, titulada ‘Del classicisme a la música contemporània’, será de entrada libre y gratuita.
El concierto forma parte del programa Activitats Culturals als Béns Patrimonials 2026, impulsado por el Consell Insular para acercar distintas propuestas artísticas a algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la isla.
Sobre el escenario estarán Joan Carles Marí, a la percusión; Carlos Vesperinas, al violonchelo; Pablo García, al piano, y Raquel Ortiz, a la voz y la danza. Los cuatro intérpretes darán forma a un repertorio concebido como un recorrido por diferentes épocas, estilos y lenguajes musicales.
La propuesta partirá de compositores clásicos como Camille Saint-Saëns para avanzar hasta creadoras contemporáneas como Hania Rani, estableciendo un diálogo entre músicas aparentemente distantes pero capaces de convivir dentro de un mismo programa.
Música y patrimonio
El violonchelo, el piano, la percusión y la voz serán los principales vehículos de una velada que combinará distintas atmósferas y sonoridades y que ha sido concebida especialmente para el entorno en el que tendrá lugar.
La actuación se celebrará junto a uno de los conjuntos arqueológicos y patrimoniales más destacados de Ibiza. Sa Caleta volverá así a convertirse en escenario cultural, en una cita que pretende unir música, patrimonio y paisaje y acercar la creación artística a uno de los enclaves históricos más singulares de la isla.
- «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
- Adiós a Tanit en el día de su diosa
- Dos cuerpos con chaleco salvavidas aparecen flotando frente a las costas de Formentera
- La caída de 19.000 personas en Ibiza en agosto de 2025 que el Consell atribuyó a su lucha contra el intrusismo fue sólo de 2.400, según los datos de presión humana
- Recuperan las joyas robadas en la Joyería Pomar de Ibiza y detienen a la presunta ladrona: 'Estamos muy contentos
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- Alarma por un incendio forestal en Sant Carles en plena alerta por altas temperaturas en Ibiza
- La conmovedora historia de India, la perra con carrito de ruedas que se ha hecho viral en una playa de Ibiza