Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sucesos en IbizaMigración en IbizaInicio de clases en IbizaDeporte en Ibiza
instagramlinkedin

Música

El grupo de Ibiza Faith Converters lleva un viaje musical de dos siglos a Sa Caleta

La formación actuará este viernes a las 21.30 horas en el exterior del Centre d'Interpretació con entrada libre

Los componentes de Faith Converters

Los componentes de Faith Converters / Eivissa Escènica

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Cultura

Ibiza

Faith Converters ofrecerá este viernes, 11 de septiembre, a las 21.30 horas, un concierto en el exterior del Centre d'Interpretació de Sa Caleta con un viaje musical de dos siglos. La actuación, titulada ‘Del classicisme a la música contemporània’, será de entrada libre y gratuita.

El concierto forma parte del programa Activitats Culturals als Béns Patrimonials 2026, impulsado por el Consell Insular para acercar distintas propuestas artísticas a algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la isla.

Sobre el escenario estarán Joan Carles Marí, a la percusión; Carlos Vesperinas, al violonchelo; Pablo García, al piano, y Raquel Ortiz, a la voz y la danza. Los cuatro intérpretes darán forma a un repertorio concebido como un recorrido por diferentes épocas, estilos y lenguajes musicales.

La propuesta partirá de compositores clásicos como Camille Saint-Saëns para avanzar hasta creadoras contemporáneas como Hania Rani, estableciendo un diálogo entre músicas aparentemente distantes pero capaces de convivir dentro de un mismo programa.

Música y patrimonio

El violonchelo, el piano, la percusión y la voz serán los principales vehículos de una velada que combinará distintas atmósferas y sonoridades y que ha sido concebida especialmente para el entorno en el que tendrá lugar.

Noticias relacionadas y más

La actuación se celebrará junto a uno de los conjuntos arqueológicos y patrimoniales más destacados de Ibiza. Sa Caleta volverá así a convertirse en escenario cultural, en una cita que pretende unir música, patrimonio y paisaje y acercar la creación artística a uno de los enclaves históricos más singulares de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
  2. Adiós a Tanit en el día de su diosa
  3. Dos cuerpos con chaleco salvavidas aparecen flotando frente a las costas de Formentera
  4. La caída de 19.000 personas en Ibiza en agosto de 2025 que el Consell atribuyó a su lucha contra el intrusismo fue sólo de 2.400, según los datos de presión humana
  5. Recuperan las joyas robadas en la Joyería Pomar de Ibiza y detienen a la presunta ladrona: 'Estamos muy contentos
  6. Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
  7. Alarma por un incendio forestal en Sant Carles en plena alerta por altas temperaturas en Ibiza
  8. La conmovedora historia de India, la perra con carrito de ruedas que se ha hecho viral en una playa de Ibiza

El grupo de Ibiza Faith Converters lleva un viaje musical de dos siglos a Sa Caleta

El grupo de Ibiza Faith Converters lleva un viaje musical de dos siglos a Sa Caleta

Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

Una 'escoleta' de Ibiza vinculada a concejala Catiana Fuster abre anticipadamente: el PSOE pide explicaciones

Una 'escoleta' de Ibiza vinculada a concejala Catiana Fuster abre anticipadamente: el PSOE pide explicaciones

La ambición de la UD Ibiza seduce a Iker Varela y Ander Yoldi

La ambición de la UD Ibiza seduce a Iker Varela y Ander Yoldi

El Ibiza Convention Bureau cumple 15 años consolidando la isla como destino MICE

El Ibiza Convention Bureau cumple 15 años consolidando la isla como destino MICE

Evacuado por mar tras precipitarse desde una altura de cuatro metros en es Caló des Mort, Formentera

Evacuado por mar tras precipitarse desde una altura de cuatro metros en es Caló des Mort, Formentera

Los atracadores de la joyería de Ibiza escondieron el botín en el pañal de su hija

Los atracadores de la joyería de Ibiza escondieron el botín en el pañal de su hija
Tracking Pixel Contents