El grupo de Ibiza Faith Converters lleva un viaje musical de dos siglos a Sa Caleta

Faith Converters ofrecerá este viernes, 11 de septiembre, a las 21.30 horas, un concierto en el exterior del Centre d'Interpretació de Sa Caleta con un viaje musical de dos siglos. La actuación, titulada ‘Del classicisme a la música contemporània’, será de entrada libre y gratuita.

El concierto forma parte del programa Activitats Culturals als Béns Patrimonials 2026, impulsado por el Consell Insular para acercar distintas propuestas artísticas a algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la isla.

Sobre el escenario estarán Joan Carles Marí, a la percusión; Carlos Vesperinas, al violonchelo; Pablo García, al piano, y Raquel Ortiz, a la voz y la danza. Los cuatro intérpretes darán forma a un repertorio concebido como un recorrido por diferentes épocas, estilos y lenguajes musicales.

La propuesta partirá de compositores clásicos como Camille Saint-Saëns para avanzar hasta creadoras contemporáneas como Hania Rani, estableciendo un diálogo entre músicas aparentemente distantes pero capaces de convivir dentro de un mismo programa.

Música y patrimonio

El violonchelo, el piano, la percusión y la voz serán los principales vehículos de una velada que combinará distintas atmósferas y sonoridades y que ha sido concebida especialmente para el entorno en el que tendrá lugar.

La actuación se celebrará junto a uno de los conjuntos arqueológicos y patrimoniales más destacados de Ibiza. Sa Caleta volverá así a convertirse en escenario cultural, en una cita que pretende unir música, patrimonio y paisaje y acercar la creación artística a uno de los enclaves históricos más singulares de la isla.