Faro Santander eleva a la ciudad cántabra al podio de las grandes capitales españolas del arte

Con la inauguración de Faro Santander, en el Edificio Pereda, la sede histórica del Banco Santander, con una superficie expositiva y cultural de más de 10.000 metros cuadrados, Santander asciende al podium de las grandes capitales del arte de España y se convierte en referencia indiscutible en el Noroeste peninsular, con Bilbao como única competidora.

La capital cántabra concentra a partir de ahora en su casco urbano, en apenas un par de manzanas, una de las ofertas más interesantes de arte y culturales de España, y su oferta cultural aún aumentará su densidad en los próximos años con la futura inauguración del Archivo Lafuente, con su edificio aún en obras, y del Museo de Prehistoria y Arte Rupestre, también en marcha.

La apertura de Faro Santander, nueve años después de la del Centro Botín, en 2019, es trascendental en la estrategia de posicionamiento de la capital de Cantabria en el mapa cultural nacional. La importancia se escenificó este mediodía en un acto en el edificio, con la asistencia de el Rey Felipe VI, en un acto el el que Faro Santander se presentó como un espacio concebido para "inspirar e iluminar a todos a través de sus colecciones y de nuevas formas de experimentar la cultura".

La apertura del acto corrió a cargo del violonchelista Asier Polo, de quien la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, recordó con orgullo su etapa como alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y que toco con un valioso violonchelo de Ruggieri del siglo XVII, perteneciente a los fondos de la Fundación Banco Santander.

Durante su intervención, ante el Rey, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y las principales autoridades cántabras, Ana Patricia Botín hizo una alusión al "descubrimiento" de Santander como ciudad de vacaciones por parte de la Familia Real y al estrechísimo vinculo de su familia con Santander: "Aunque los Botín pasemos tiempos fuera, siempre volvemos a Santander".

La presidenta de la entidad financiera tuvo un emotivo recuerdo para su padre y para el tiempo compartido con él en el emblemático edificio,testigo clave de la historia de la ciudad y del propio banco.

Durante su discurso admitió que hubo dudas iniciales sobre la intervención arquitectónica en el inmueble histórico, para su transformación en centro expositivo y recinto cultural: "Nos preguntábamos qué debíamos conservar y qué podíamos transformar sin pervertir su esencia. Había que respetar la historia sin estar atrapados ni condicionados por ella". En este sentido, destacó el impulso decisivo de su madre, Paloma O'Shea, entre los asistentes al acto: "Defendió desde el primer momento que debíamos ser valientes; derribar los despachos de mi padre y de mi abuelo no fue una decisión que tomáramos a la ligera".

El espacio recuperado conserva de manera virtual la memoria de un edificio que fue sede del banco de los Botín desde 1923, que albergó un hotel, el Club de Regatas y, finalmente, la sede bancaria. Botín mencionó la anterior intervención del arquitecto Javier González Riancho, de 1953, y enfatizó que el resultado actual es "un museo moderno a la altura de los mejores del mundo; un lugar abierto a visitantes de todo el globo, pero, ante todo, una casa para esta comunidad". Asimismo, vinculó esta transformación con la evolución del grupo financiero: "Con 192 millones de clientes en todo el mundo, el banco ha crecido porque a menudo tomamos decisiones difíciles, como esta".

El nuevo espacio alberga, subrayó Botín, dos grandes joyas artísticas: la Colección Santander y la prestigiosa Colección Gelman, llegada desde México, que "hace el viaje de vuelta para deslumbrarnos durante unos meses".

Ambas son protagonistas de la programación inaugural, junto a la exposición dedicada a Leonora Carrington. Entre las obras que contiene, la presidenta eta del Santander destacó un cuadro pintado por la artista en 1940 a su paso por Santander y rescatada de un trastero familiar en Chicago.

A las puertas de que la entidad bancaria cumpla 170 años el próximo ejercicio, Botín reafirmó su "compromiso con Santander, con Cantabria y con España", y presenta do a la capital cántabra como "una ciudad abierta a todos, a nuevas ideas, al cambio y al futuro". Concluyó ofreciendo el nuevo centro a la ciudad y al mundo: "Un edificio concebido para permanecer cerrado ahora abre sus puertas de par en par a la ciudadanía".

Un reto arquitectónico

El arquitecto David Chipperfield, autor del proyecto de remodelación, expresó su satisfacción tras años de "dedicado trabajo" en un inmueble que "volverá a ocupar un lugar destacado en esta hermosa ciudad", y elogió "la visión" de la entidad bancaria al emprender este proyecto. La intervención en el conjunto arquitectónico que se completa con el edifico de la calle Hernán Cortés, desarrollada en este caso junto a los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, supuso un desafío considerable para adaptar una estructura histórica orientada originalmente a la seguridad y la reclusión, la cual no se prestaba fácilmente a la permeabilidad que requiere un centro cultural, admitió Chipperfield.

El proyecto, explicó, reveló que lo que parecía un solo inmueble eran en realidad dos edificios independientes conectados en los niveles superiores por el característico arco, un elemento que el equipo consideró el reto y la clave del proyecto al constituir "un notable y poderoso gesto urbano que vinculaba el edificio con su entorno".

La nueva configuración arquitectónica integra una escalera central que crea "un gratificante recorrido expositivo por el museo", en el que domina la verticalidad y que culmina en una cafetería y terrazas en la planta superior con vistas excepcionales a la bahía de Santander, reinventando el espacio "como un punto de encuentro, cultura y acceso público".

Impacto económico para la región

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, reconoció que este será "un día que quedará ligado a la historia cultural de nuestra ciudad". Igual agradeció la labor de las más de quince áreas municipales que han colaborado con la Fundación Banco Santander para sacar adelante el proyecto y alabó la sensibilidad del equipo encargado de él: "Habéis sabido respetar la memoria e identidad de uno de los edificios más queridos por los santanderinos y darle nueva vida".

La regidora expresó su gratitud a Ana Botín por su firme compromiso con la ciudad y a toda la familia, con una mención especial a Paloma O'Shea.

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La alcaldesa de Santander, ciudad que gobierna el PP, acabó destacando que Faro Santander colocará a la ciudad en el mapa cultural nacional e internacional y generará un notable impacto económico en toda la comunidad, derivado del flujo de nuevos visitantes, consolidándose como "un faro y un espacio por el que la cultura entra de lleno en la ciudad".