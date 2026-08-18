Adiós a Juan Tamariz, el genio de la magia que hizo escuela con una baraja y un violín imaginario

Una baraja, un sombrero y un violín imaginario bastaron para hacer de Juan Tamariz una de las figuras más reconocibles de la magia española. El ilusionista madrileño ha fallecido este martes, 18 de agosto, a los 83 años, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La noticia la ha comunicado en redes sociales su hija, la también maga Ana Tamariz. "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha escrito. En el mismo mensaje ha agradecido el cariño recibido de su padre y ha asegurado que "su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".

Juan Tamariz nació en Madrid el 18 de octubre de 1942 y la magia entró en su vida cuando apenas era un niño, después de que sus padres lo llevaran, con cuatro o cinco años, a un teatro para ver actuar a un mago. Aquella fascinación pasó pronto a la práctica: con apenas seis años ya ensayaba sus primeros juegos ante sus amigos de Pintor Rosales y una caja de magia recibida como regalo le permitió ampliar un repertorio que empezó a mostrar también en reuniones familiares.

Aunque acabaría dedicándose por completo al ilusionismo, antes probó otros caminos. Estudió Ciencias Físicas y más tarde ingresó en la Escuela Oficial de Cine, donde llegó con la intención de convertirse en director. Ese interés por la narración y la puesta en escena reaparecería después en su manera de concebir la magia, en la que la técnica convivía con el ritmo, los gestos, la atención del público y la percepción del espectador.

La Escuela Mágica de Madrid

A comienzos de los años setenta participó, junto a Arturo de Ascanio, Juan Antón y otros ilusionistas, en la creación de la Escuela Mágica de Madrid, que, pese a su nombre, no funcionaba como una academia convencional. Era sobre todo un espacio de estudio e intercambio en el que sus integrantes compartían técnicas, discutían métodos y analizaban cómo se construía un efecto y qué ocurría en la mente de quien lo contemplaba.

En ese contexto se consolidó una forma de estudiar la magia que prestaba especial atención a la naturalidad de los movimientos, la construcción del juego y la psicología del espectador, cuestiones que Tamariz desarrollaría posteriormente en sus libros y conferencias.

El salto internacional llegó en 1973, cuando obtuvo el primer premio de Cartomagia en el Campeonato Mundial de Magia organizado en París por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM). A partir de entonces aumentaron sus actuaciones fuera de España y su presencia en congresos y encuentros profesionales de ilusionismo.

El método detrás del asombro

Buena parte de ese pensamiento sobre la magia quedó recogida en sus libros. En La vía mágica (1987) desarrolló una teoría basada en la eliminación progresiva de las posibles explicaciones de un juego, con la atención puesta no solo en el método, sino también en la experiencia del espectador.

Otra de sus obras más conocidas, Los cinco puntos mágicos, aborda el uso del cuerpo durante la presentación: la mirada, la voz, las manos, los pies y la posición corporal. Su bibliografía incluye además títulos como Monedas, monedas y... monedas, Magia en el bar, Magicolor, Sonata, Secretos de magia potagia y Por arte de verbimagia.

La baraja mnemónica, basada en un orden de las cartas previamente memorizado, fue otra de las áreas a las que Tamariz dedicó años de trabajo. Desarrolló a partir de ella numerosos juegos, métodos y rutinas, y parte de ese trabajo quedó recogida en Sinfonía en mnemónica mayor.

Su presencia ante el público ofrecía un registro diferente al lenguaje de sus escritos. Frente a la figura clásica del prestidigitador solemne, Tamariz utilizó el humor, la conversación y una relación directa con los espectadores: el sombrero, el pelo alborotado, el violín imaginario y su característico "chán-tatachán" terminaron formando parte de una imagen reconocible para varias generaciones.

Bajo esa apariencia espontánea había una preparación detallada. El propio ilusionista explicó en distintas entrevistas que algunos juegos de apenas unos minutos podían requerir años de trabajo. No se trataba solo de resolver el procedimiento técnico, también había que ajustar movimientos, tiempos, palabras y hasta las posibles respuestas del público.

Las numerosas apariciones televisivas ampliaron su popularidad. En TVE pasó por espacios como Tiempo de magia, El recreoUn, dos, tres... responda otra vez o Cajón desastre; en Telemadrid presentó Chantata-chan y, años después, colaboró en Nada x aquí, de Cuatro. En paralelo, los libros, seminarios, conferencias y congresos mantuvieron su actividad estrechamente ligada al ámbito profesional del ilusionismo.

Madrid le devuelve el aplauso

En 2011, el Gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ocho años después, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid le otorgó la Medalla de Oro de Madrid, un reconocimiento a una trayectoria que había llevado sus espectáculos por escenarios de todo el mundo y que había combinado la práctica del ilusionismo con el estudio y la divulgación de la magia.

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La reflexión sobre la magia fue siempre de la mano de su trabajo sobre los escenarios. Tamariz no solo creó juegos y técnicas propias, sino que también escribió numerosos libros y dedicó buena parte de su carrera a profundizar en su oficio y a compartir sus conocimientos con otros magos. En el mensaje con el que ha anunciado su fallecimiento, Ana Tamariz escribió: "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló".

Fuente: El Periódico de España