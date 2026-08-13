Deep Purple entierra el hacha de guerra y acoge en escena al “miembro fundador, gran leyenda e inmortal Ritchie Blackmore”

Los fans de Deep Purple todavía se están frotando los ojos: la escena del grupo tocando con Ritchie Blackmore en sus filas, dada por imposible desde hace más de tres décadas, se produjo esta madrugada, noche en Estados Unidos, en el Jones Beach Theater, en Wantagh, Nueva York. El guitarrista y la actual formación de la banda se fundieron en una canción que resultó ser, cómo no, ‘Smoke on the water’, la más icónica de su repertorio, con su ‘riff’ universal interpretado por quien lo creó en el remoto año de 1971.

El reencuentro lo anunció el propio Blackmore la noche anterior a través del ‘podcast’ que publica con su esposa, Candice Night (con quien comparte desde 1997 su proyecto folk Blackmore’s Night). Ahí, muy irónicamente, anunció que iba a contar “un secreto”, su aparición en el concierto de Deep Purple en Wantagh. El guitarrista, de 81 años, acarrea con varios problemas de salud (sufrió un infarto y le implantaron seis ‘stents’, tiene hernias discales, artritis, gota y problemas de vértigo), ya no coge aviones y su actividad se limita a la zona de Long Island, donde vive. La cercanía del Jones Beach Theater le dio la idea. “Mandé mi paloma mensajera de IA a Ian Gillan en Portugal, donde vive ahora, y le dije: ‘¿Qué te parece que suba a hacer un bis? Solo una canción, no quiero entrometerme. Parece que le gustó la idea, la trasladó a la banda, hubo pulgares hacia arriba y parece que vamos a hacerlo”.

El Mark II casi al completo

Así fue y, en el tramo final del concierto, después de ‘Space truckin’’, apareció Blackmore con su Fender Stratocaster y procedió a tocar las notas de ‘Smoke on the water’, seguido por el grupo, incluyendo al guitarrista que actualmente ocupa su plaza, Simon McBride. En escena estuvieron así cuatro de los cinco miembros del Mark II de Deep Purple (la segunda formación del grupo, la más celebrada), con Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo) e Ian Paice (batería), además del teclista Don Airey (que suplió en 2002 al ya fallecido cofundador Jon Lord y que compartió filas en Rainbow con Blackmore y Glover hace más de cuatro décadas). A la hora del solo, Blackmore dio un registro pausado y algo inseguro, lejos de la agresividad y velocidad de otros tiempos.

Lo más impactante fueron las señales de buena onda y hachas enterradas, tras tantas disputas y desaires a lo largo de los años, entre los eternos enemigos íntimos Blackmore y Gillan. Al final, el cantante agarró al guitarrista por el hombro y anunció su nombre con todos los honores: “Es un placer tener de vuelta al escenario al miembro fundador, la gran leyenda, el inmortal Ritchie Blackmore”, celebró, y lo despidió con un “nos vemos en el bar”.

Acordes y desacuerdos

Ritchie Blackmore fue el principal motor creativo de Deep Purple en su etapa clásica, en álbumes referenciales del hard rock como ‘In rock’ (1970), ‘Machine head’ (1972) y el doble en directo ‘Made in Japan’ (1972). Gillan dejó en grupo en 1973, entre otras razones, por desavenencias entre ambos. En 1984, hubo reunión general con ‘Perfect strangers’, pero en 1989, Gillan fue expulsado del grupo, al que volvió tres años después, provocando entonces la abrupta salida, ya definitiva, de Blackmore (cuando rompió el visado para ir a tocar a Japón, en la gira de 1993, 25º aniversario del grupo, y la banda respondió con Joe Satriani como fichaje de urgencia).

Todo un culebrón siempre alimentado con declaraciones estridentes: Blackmore llegó a bromear (más o menos) con darle cualquier día una paliza a Gillan en un callejón oscuro ayudado por “unos amigos, probablemente suecos”; el grupo declaró que gracias a su salida pudieron “volver a ver la luz del sol”. En 2016, las malas vibraciones llegaron al Rock and roll Hall of Fame, ceremonia de inducción de Deep Purple en la que Blackmore no participó en medio de un confuso baile de acusaciones en varias direcciones. Pero al año siguiente, el guitarrista, siempre impredecible, declaró que le gustaría volver a tocar con Deep Purple “tan solo un show, por razones nostálgicas”. Mensaje que recibió un no por respuesta. Hasta este miércoles, en que viejas heridas parecieron cicatrizarse por fin.

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La escena de reencuentro, que no se prevé que tenga continuidad, se produce en un tiempo de paulatino retroceso de la llamada ‘saga Purple’, tras la retirada, el año pasado, por problemas de salud, de David Coverdale (el cantante que en 1973-76 reemplazó a Ian Gillan y que luego lideró Whitesnake) y la noticia, hecha pública la semana pasada, de que Glenn Hughes (bajista-cantante en aquel mismo período) se despide de los escenarios porque debe afrontar una nueva operación cardíaca. Queda en pie la nave nodriza, este Deep Purple encabezado por el trío clásico Gillan-Glover-Paice, que tras lanzar el mes pasado un nuevo álbum, ‘Splat!’, actuará en Barcelona (Sant Jordi Club) el próximo 19 de octubre.