Acoustic Springsteen lleva ‘The River’ hasta la puesta de sol de Ibiza

No hará falta viajar a New Jersey ni enfilar ninguna 'Thunder Road'. Este sábado, 8 de agosto, la carretera conduce hasta el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou, donde tres músicos ibicencos se encargarán de traer a Bruce Springsteen hasta la orilla de la bahía de Portmany. Acoustic Springsteen actuará a partir de las 20 horas, dentro de la cuarta edición del Sol Post a s’Oli Fest que organiza el Ayuntamiento de Sant Josep.

Acoustic Springsteen no pretende imitar a ‘The Boss’, sino llevar sus canciones a otro terreno, más desnudo, cercano y mediterráneo. El proyecto está formado por Soulman Sal, a la voz y la guitarra; Raúl Moya, al acordeón, y David Mascaró, al bajo y contrabajo, tres músicos de larga trayectoria en la escena de Eivissa que han hecho suyo un repertorio nacido al otro lado del Atlántico.

Los himnos de 'The Boss'

En las maletas traen canciones como 'Bobby Jean', 'The River', 'Dancing in the Dark', 'Point Blank', 'Atlantic City' o 'Spirit in the Night'. Himnos de distintas épocas de Springsteen que perderán por unas horas el músculo de la E Street Band para ganar acordeón, madera, cuerda y proximidad, mientras el sol desciende frente al escenario de Caló de s’Oli.

La historia de Acoustic Springsteen comenzó precisamente en ese mismo auditorio. Fue en abril de 2025, a raíz de un encargo del fotógrafo Joan F. Ribas para el certamen Sant Josep és Foto. Aquella primera edición incluía 'En directe', una exposición del fotógrafo catalán Francesc Fàbregas con imágenes de músicos y artistas en la que Bruce Springsteen ocupaba un lugar destacado.

Para acompañarla, Alejandro Moreno —Soulman Sal— preparó junto al acordeonista Raúl Moya una selección de canciones del músico norteamericano. El experimento funcionó y aquella actuación que podía haber quedado como una aventura de una sola noche acabó encontrando su propia carretera. Poco después incorporaron al bajista y contrabajista David Mascaró y comenzaron a construir un repertorio de alrededor de veinte canciones.

Sol Post a s'Oli Fest

El trío debutó oficialmente en octubre de 2025 en Can Jordi Blues Station. Desde entonces, Acoustic Springsteen ha recorrido diferentes espacios de la isla e incluso ha salido de ella. Durante este 2026, la formación ha realizado una minigira por tierras castellanas, con varias actuaciones en salas de música en directo.

Sus tres integrantes conocen bien las carreteras secundarias del rock, el blues y la música americana. Soulman Sal es cantante, guitarrista y compositor de Uncle Sal y también forma parte de The Station Hollers y Five Guys Walk Into A Bar. Raúl Moya ha pasado por proyectos como The Moonshine Band, Projecte Mut y Malagüero, mientras que David Mascaró toca actualmente con ZZ Rock y anteriormente formó parte de The Frigolos.

El concierto forma parte de la cuarta edición del Sol Post a s’Oli Fest, que continúa los fines de semana hasta el 5 de septiembre y combina artistas llegados de fuera de la isla con una importante representación de músicos locales. Por su programación pasarán nombres como Sau, Linaje, Nolo y Lyra’s Hell, además de Cover Garden, Carly & The Cats, Little Green Hipo, Kairos, Fuss, Badak o Albert Oliva & Friends. La zona de barra y los food trucks abrirán a las 20 horas, mientras que la música comenzará coincidiendo con la caída del sol.