Arte
Wendy Williams vuelve a pintar su ‘Ibiza mía’ en Santa Eulària
La artista británica reúne sus paisajes de la costa y el campo ibicenco en una exposición abierta hasta el 22 de agosto en la sala Sant Jaume 72
La pintora Wendy Williams Schmitz presenta en Santa Eulària la exposición 'Ibiza mía', una nueva muestra dedicada a los paisajes, la luz y los colores de la isla. La exposición puede visitarse desde este martes y permanecerá abierta hasta el próximo 22 de agosto en la sala de exposiciones Sant Jaume 72.
La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 6 de agosto, a las 18 horas. El público podrá acercarse después a la muestra de martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, con entrada gratuita.
Nacida en Inglaterra en 1941, Williams llegó a Ibiza en 1972 junto a su marido y sus dos hijos. Durante más de tres décadas ha plasmado principalmente al óleo sus impresiones de la ciudad, el campo y la costa ibicenca, convertidos en el eje principal de una trayectoria estrechamente ligada a la isla.
Escenas luminosas y coloridas
En 'Ibiza mía', la artista vuelve a desplegar sus escenas luminosas y coloridas, con el Mediterráneo, la vegetación y los paisajes rurales como protagonistas. Sus obras destacan por una expresividad cromática que contrasta especialmente con las paredes blancas y la arquitectura sencilla de las viviendas tradicionales y contemporáneas de Ibiza.
La exposición se suma a una trayectoria consolidada que comprende 38 muestras individuales y 16 colectivas. Con esta nueva cita, Wendy Williams reafirma una mirada pictórica construida durante más de medio siglo de relación con Ibiza.
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