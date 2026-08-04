Wendy Williams vuelve a pintar su ‘Ibiza mía’ en Santa Eulària

La pintora Wendy Williams Schmitz presenta en Santa Eulària la exposición 'Ibiza mía', una nueva muestra dedicada a los paisajes, la luz y los colores de la isla. La exposición puede visitarse desde este martes y permanecerá abierta hasta el próximo 22 de agosto en la sala de exposiciones Sant Jaume 72.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 6 de agosto, a las 18 horas. El público podrá acercarse después a la muestra de martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, con entrada gratuita.

Nacida en Inglaterra en 1941, Williams llegó a Ibiza en 1972 junto a su marido y sus dos hijos. Durante más de tres décadas ha plasmado principalmente al óleo sus impresiones de la ciudad, el campo y la costa ibicenca, convertidos en el eje principal de una trayectoria estrechamente ligada a la isla.

Escenas luminosas y coloridas

En 'Ibiza mía', la artista vuelve a desplegar sus escenas luminosas y coloridas, con el Mediterráneo, la vegetación y los paisajes rurales como protagonistas. Sus obras destacan por una expresividad cromática que contrasta especialmente con las paredes blancas y la arquitectura sencilla de las viviendas tradicionales y contemporáneas de Ibiza.

La exposición se suma a una trayectoria consolidada que comprende 38 muestras individuales y 16 colectivas. Con esta nueva cita, Wendy Williams reafirma una mirada pictórica construida durante más de medio siglo de relación con Ibiza.