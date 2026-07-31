Las noches de es Cubells vuelven a llenarse de música, velas y humor en agosto

El tancó situado detrás del Salón Joan XXIII volverá a convertirse durante agosto en un pequeño escenario cultural al aire libre. Las ‘Nits al tancó des Cubells’ regresan este domingo con una programación gratuita que reunirá cuatro propuestas musicales y, como principal novedad, una velada dedicada al humor.

El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep y la Associació de Vesins des Cubells, se celebrará todos los domingos del 2 al 30 de agosto, a las 21 horas. Tras la buena acogida de anteriores ediciones, el programa vuelve a apostar por la proximidad entre artistas y público en uno de los espacios más reconocibles del pueblo.

La primera cita tendrá lugar este domingo, 2 de agosto, con el compositor, guitarrista y cantante Albert Oliva, profesor de la Escola de Música des Cubells. El músico encabezará una sesión improvisada acompañado por una banda base formada por Vicent Tur, al trombón, y Brianna Flowers, a la batería. A lo largo de la noche se irán incorporando otros intérpretes de la isla, en una jam session abierta al encuentro y a la improvisación. La fórmula se repetirá el 9 de agosto, aunque con nuevos músicos habituales de los escenarios pitiusos.

Un concierto bajo la luz de las velas

El 16 de agosto llegará una de las propuestas más atmosféricas del programa. ‘Eivissa Daurada’ convertirá el tancó en un escenario iluminado por decenas de velas, con un concierto protagonizado por el violonchelista Carlos Vesperinas y el guitarrista Miquel Tur. El repertorio recorrerá obras de compositores como Astor Piazzolla, Erik Satie, Manuel de Falla y Heitor Villa-Lobos, en una velada concebida para unir música, paisaje y luz.

La cómica Irene Francolí protagonizará una noche de humor / Vicent Marí

La gran novedad de esta edición llegará el 23 de agosto, cuando la música ceda el protagonismo a la palabra y al humor. La cómica ibicenca Irene Francolí presentará un monólogo en es Cubells después de haber desarrollado su trayectoria como actriz y guionista en escenarios y medios de diferentes puntos del país. Francolí ha colaborado en espacios como ‘Està Passant’, de TV3, y ‘Primer Vol a Formentera’, de IB3 Ràdio, y destaca por su capacidad para actuar en catalán, castellano e inglés.

El ciclo concluirá el 30 de agosto con Soul Doctor, una banda formada por músicos de larga trayectoria en los escenarios de Ibiza. Su repertorio combinará blues, soul y rock con versiones de Sting, Stevie Wonder, Black Pumas, Terence Trent d’Arby y AC/DC.