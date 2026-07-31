Las Festes de la Terra de Ibiza arrancan con tradición y estrellas del Royal Ballet de Londres

Las Festes de la Terra 2026 comienzan oficialmente este sábado, 1 de agosto, con una jornada que llevará al centro de Ibiza algunos de los principales símbolos de la tradición de la isla y que concluirá con la primera actuación en Ibiza de destacados artistas del Royal Ballet de Londres. La programación combinará artesanía, antiguos oficios, carros tradicionales, ball pagès y danza clásica internacional. El Ayuntamiento plantea así una apertura en la que el patrimonio cultural de la ciudad compartirá espacio con una de las instituciones coreográficas más prestigiosas del mundo.

Las Festes de la Terra, declaradas Bien Inmaterial por el Consell de Ibiza, comenzarán a las 19.30 horas en el paseo de Vara de Rey con la Mostra d’Artesans i Oficis Tradicionals d’Eivissa. La actividad permanecerá abierta hasta las 22.30 horas y reunirá a artesanos de la isla, que mostrarán trabajos manuales, productos elaborados mediante técnicas tradicionales y demostraciones de oficios antiguos.

A las 20 horas partirá el desfile de carros, que recorrerá la avenida de Santa Eulària y las calles Bartomeu Ramon i Tur, Comte de Rosselló, Anníbal, Antoni Palau, ses Verdures, Manuel Sorà, Josep Verdera, la Creu y Riambau, además de la plaza de sa Font.

La tradición continuará alrededor de las 20.45 horas con una exhibición de ball pagès a cargo de la Colla de Sa Bodega, junto al monumento de Vara de Rey. El baile, la indumentaria y la música popular ocuparán así uno de los espacios principales de la ciudad durante el inicio de las fiestas patronales.

El Royal Ballet, por primera vez en Ibiza

La jornada culminará a las 22 horas en el parque Reina Sofía con la Gala de las Estrellas, un espectáculo que reunirá por primera vez en la isla a varios bailarines del Royal Ballet de Londres.

Bajo la dirección artística del ibicenco José Carayol, participarán los bailarines principales Sarah Lamb, Alice Mariani, David Donnelly y Gareth Haw. También subirán al escenario los solistas Katharina Nikelski, Ella Newton-Severgnini, Harrison Lee y Aitor Arrieta.

La gala ofrecerá una noche de danza clásica con intérpretes vinculados a una compañía con una larga trayectoria internacional. Su presencia aportará a la inauguración de las fiestas una dimensión artística que convivirá con las manifestaciones más arraigadas de la cultura ibicenca.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, señala que las Festes de la Terra representan "un símbolo de lo que somos como ciudad" y destaca la convivencia de cultura, tradición y música en una programación abierta al público. Por su parte, el concejal de Fiestas, Fran Torres, invita a residentes y visitantes a participar en una inauguración que unirá "el patrimonio vivo con el espectáculo".