Del nuevo sonido de Marc Cuevas al eco de Héroes del Silencio: Sant Jordi enciende el Pre Marieta Fest

La plaza de Sant Jordi reunirá el próximo 4 de agosto dos formas distintas de entender el pop y el rock en castellano: la mirada hacia el futuro del joven músico ibicenco Marc Cuevas y la memoria de una banda que marcó a toda una generación, Héroes del Silencio. Ese será el eje de la nueva edición del Pre Marieta Fest, que comenzará a las 20 horas en la víspera de Santa María.

Después de la buena acogida de la edición anterior, protagonizada por Projecte Mut, la comisión Sant Jordi Va de Festa y el Ayuntamiento de Sant Josep recuperan una celebración que combina conciertos, baile y actividades familiares. La noche avanzará desde el talento emergente de la isla hasta los grandes himnos del grupo liderado por Enrique Bunbury, antes de terminar con una sesión del dj Sr. Cardona.

Marc Cuevas será el encargado de abrir el escenario con la presentación de ‘Solo por si acaso’, su segundo álbum de estudio. El disco contiene diez canciones inéditas y supone un cambio de volumen en la trayectoria del cantante y compositor ibicenco: mantiene la sensibilidad de sus primeros trabajos, pero incorpora guitarras más eléctricas, una producción contemporánea y matices próximos al indie.

Portada del disco 'Solo por si acaso' de Marc Cuevas / DI

Las canciones hablan de viajes, distancia, relaciones, cambios personales y regresos. Ibiza aparece como un punto de referencia emocional dentro de un proyecto construido durante los últimos dos años entre la isla, Madrid y Barcelona. Para trasladar este nuevo sonido al directo, Cuevas estará acompañado por David Keiper a la guitarra, Luis Iglesias al bajo y Toni Coronado a la batería.

El concierto de Sant Jordi será la primera oportunidad para escuchar en vivo un trabajo que el artista define como el mejor que ha realizado hasta ahora. También servirá como punto de partida para una etapa en la que prevé presentar sus canciones en escenarios de Ibiza y en salas de Madrid, Barcelona y otras ciudades.

Una noche para volver a escuchar los grandes himnos

Tras la actuación de Cuevas, la plaza viajará hacia uno de los capítulos más recordados del rock español con Héroes Tribut Band, formación mallorquina creada en 2014 para reproducir el sonido, la intensidad y la estética de Héroes del Silencio.

La banda centra buena parte de su espectáculo en el repertorio del histórico Tour 2007, la gira con la que el grupo zaragozano regresó temporalmente a los escenarios. Su propuesta busca recrear tanto la instrumentación como la puesta en escena de aquellos conciertos, con canciones que siguen despertando un vínculo especial entre los seguidores de Bunbury y sus compañeros.

Al frente del grupo está el vocalista Joan Bagur, acompañado por Ramón Rullan a la guitarra acústica, Matias Tortella a la guitarra eléctrica, David Trillo al bajo y Marius Todea a la batería.

La noche terminará con Sr. Cardona, que enlazará los conciertos con una sesión de dj pensada para prolongar la fiesta hasta la madrugada. El recinto dispondrá además de una zona infantil con castillos hinchables.