Festes de la Terra: Dos noches de música para celebrar las raíces de Ibiza y el legado de Manuel de Falla

El parque Reina Sofía se convertirá durante dos noches consecutivas en un gran escenario al aire libre para celebrar la música, la memoria y la identidad cultural. El Cor Ciutat d’Eivissa y la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa protagonizarán los días 2 y 3 de agosto, a las 22 horas, dos de las principales citas musicales de las Festes de la Terra 2026.

El primero de los conciertos dirigirá la mirada hacia el paisaje, las tradiciones y los símbolos de Ibiza. El segundo viajará hasta el universo de Manuel de Falla, con un programa dedicado a algunas de las páginas más conocidas del compositor gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento.

La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, ha señalado que las fiestas patronales ofrecen una oportunidad para celebrar las tradiciones y mostrar el talento de las agrupaciones de la ciudad. «Serán dos noches muy diferentes, pero unidas por la calidad artística y por la capacidad de la música para emocionarnos», ha afirmado.

Un recorrido sonoro por Ibiza

El domingo 2 de agosto será el turno del Cor Ciutat d’Eivissa, que presentará el programa ‘Ressons Eivissencs’ con la colaboración de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa y del violinista internacional Linus Roth. La velada comenzará con ‘S’illa secreta’, una suite sinfónico-coral de Miguel San Miguel Fuster concebida como un recorrido por algunos de los elementos que forman parte del imaginario pitiuso. Sus doce movimientos evocan es Vedrà, Tanit, la posidonia, Dalt Vila, la sargantana, el ball pagès, ses pageses, los almendros, Formentera y la propia isla de Ibiza.

La composición incorpora textos de Mario Riera Busom y Elisenda Belda Aparicio, revisados lingüísticamente por Marià Torres y Felip Cirer, además de canciones tradicionales y sonadas de flauta y xeremia. La dirección de esta parte recaerá en Pablo García-Ortiz.

El programa incluirá también ‘El ball dels familiars’, del propio García-Ortiz, y el estreno mundial de ‘UC, es crit pagès eivissenc’, una obra de Miguel San Miguel para coro y orquesta basada en un poema de Lina Bonet Tur. La composición nació de un encargo de Linus Roth, que asumirá el papel de solista con su violín Stradivarius. Participarán también los ‘sonadors’ Josep Maria Cardona ‘Serapio’, Daniel Fernández Ferrer y Esteve Serra de Munter; los recitadores Yolanda Veny y Xesús Ballesteros, y la violinista Laura Boned. La dirección se repartirá entre Pablo García-Ortiz y Miguel San Miguel.

Falla, entre el fuego y la danza

Una noche después, el lunes 3 de agosto, la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa ocupará el escenario con un concierto dedicado a Manuel de Falla, una de las figuras esenciales de la música española del siglo XX. Bajo la batuta de Damián Boluda Íñiguez, la formación interpretará en la primera parte las suites número 1 y 2 de ‘El sombrero de tres picos’, una obra en la que la música popular, el ritmo y la danza se mezclan con una brillante escritura orquestal.

La segunda parte estará centrada en ‘El amor brujo’, partitura atravesada por la pasión, el misterio y la fuerza expresiva del flamenco. El espectáculo contará con la participación de la bailaora Penélope Tafur Rojas y de la cantaora Mati Fernández, encargadas de trasladar al escenario el carácter teatral y las raíces populares de la obra.

Las dos veladas forman parte del programa de las Festes de la Terra, organizadas este año bajo el lema ‘Ses nostres festes, sa nostra gent’. Primero resonará la Ibiza de los paisajes, los mitos y la tradición oral; después, el parque Reina Sofía se llenará de los ritmos, los sortilegios y la intensidad de Falla. Dos maneras de celebrar la cultura desde una misma convicción: que la música también es un territorio compartido.