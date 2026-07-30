Conciertos en Ibiza: Nolo, Kairos y Little Green Hippo abren este sábado el escaparate del talento balear

El Sol Post a s’Oli Fest dedicará este sábado, 1 de agosto, una de sus jornadas al talento musical de Baleares con los conciertos de Nolo, Kairos y Little Green Hippo. Las actuaciones tendrán lugar en el Auditori Caló de s’Oli, dentro del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep, que continuará durante los fines de semana hasta el próximo 5 de septiembre.

La velada será la primera de las dos citas del programa ‘Sol Post. Talent Balear by Ibizarockers’, impulsado por la Associació Cultural Ibizarockers para favorecer el intercambio entre las escenas musicales de Ibiza y Mallorca. La segunda parte llegará el 22 de agosto, con otros tres grupos del archipiélago: Lyra’s Hell, Badak y Fuss.

El cartel de este sábado estará encabezado por los mallorquines Nolo, una formación con más de veinte años de trayectoria que presentará su trabajo más reciente, ‘Explosión Brutal’. El grupo acumula siete discos y centenares de conciertos con una propuesta que mezcla rock, punk, ‘funky’ y ‘hard rock’.

Por parte de la escena ibicenca actuará Kairos, banda creada en 2019 que combina rock, grunge, punk y metal. El grupo se ha hecho un espacio en el circuito local gracias a unos directos marcados por la potencia y la energía sobre el escenario.

Completará la jornada Little Green Hippo, considerada la banda de rock más joven de Ibiza. Sus tres integrantes tienen entre 12 y 15 años y debutaron precisamente en el Auditori Caló de s’Oli en mayo de 2025. Desde entonces, han ido ganando experiencia con un repertorio que alterna canciones propias y versiones de referentes del rock alternativo.

La iniciativa busca ofrecer a los músicos emergentes la oportunidad de actuar en un espacio profesional y compartir programación con formaciones de mayor trayectoria, además de reforzar los vínculos culturales entre las distintas islas.

Springsteen, música joven y el regreso de Sau

La programación continuará el 8 de agosto con Great River Road y su espectáculo Acoustic Springsteen. Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró ofrecerán un recorrido en formato acústico por las canciones más conocidas de Bruce Springsteen, dentro de una jornada vinculada también al Soul Food Fest.

El 15 de agosto se celebrará una nueva edición de Sol Post a s’Oli Jove, organizada por los departamentos municipales de Cultura y Juventud bajo el título ‘El baile del verano’. El cartel incluye a Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, además de los DJ Juan Moreno, Tonificado y Sexky.

Tras la segunda jornada de Talent Balear del 22 de agosto, el músico ibicenco Albert Oliva dirigirá el día 29 una jam session abierta con la participación de varios artistas de la isla.

El cierre llegará el 5 de septiembre con uno de los grandes reclamos del ciclo: Sau, que presentará ‘Un concert de pel·lícula’ durante la semana de Units pel nostre parlar. La histórica banda catalana repasará algunos de sus temas más conocidos en un espectáculo concebido también como homenaje a Carles Sabater.