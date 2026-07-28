‘Vuelta al origen’: el viaje creativo de Ak.ibiza llega a Can Jeroni

El Centre de Cultura Can Jeroni inaugura este jueves, 31 de julio, a las 20 horas, ‘Vuelta al origen’, una exposición de la artista multidisciplinar Ángela García, creadora de Ak.ibiza.

La muestra reúne trabajos pertenecientes a diferentes momentos de su trayectoria y propone un recorrido por la evolución de su lenguaje artístico, desde sus primeras piezas hasta las creaciones más recientes. El conjunto refleja una transformación técnica y personal hacia una expresión más esencial, intuitiva y abierta a la mirada del público.

El proyecto está marcado por el regreso de García a Ibiza después de permanecer un año lejos de la isla. Ese reencuentro con sus orígenes ha influido en unas obras que abandonan la necesidad de explicarlo todo para conceder mayor protagonismo al silencio, la emoción y la interpretación individual.

Las diferentes etapas dialogan entre sí y muestran cómo la complejidad convive con la sencillez, la herida con la reconstrucción y la búsqueda con el descubrimiento.

Pintura, hilo y relatos abiertos

Ak.ibiza entiende el arte como un lenguaje capaz de expresar aquello que las palabras no siempre alcanzan a explicar. Su trabajo se mueve entre el simbolismo y la figuración contemporánea, utilizando la pintura, el hilo y otros materiales para construir relatos visuales abiertos a múltiples interpretaciones.

El empleo del hilo introduce una dimensión física y simbólica en las piezas. Puede funcionar como unión, frontera, cicatriz o recorrido, al tiempo que establece conexiones entre formas, emociones y memorias. La pintura aporta el espacio en el que esas relaciones se despliegan, sin necesidad de resolverlas por completo.

Esa voluntad de sugerir antes que explicar sitúa al espectador en un lugar activo. Las obras plantean preguntas, evocan sensaciones y dejan zonas abiertas para que cada persona encuentre su propio camino dentro de la exposición.

Más que ofrecer respuestas, ‘Vuelta al origen’ invita al visitante a completar cada pieza desde sus propios recuerdos y experiencias. La exposición podrá visitarse hasta el 16 de agosto, de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, también de 18 a 21 horas.