Tanit reconstruye la memoria de Ibiza en una exposición en Vila

Una misma diosa, una misma forma y múltiples maneras de recordar Ibiza. La figura ancestral de Tanit se convierte en el punto de partida de una exposición que recorre el paisaje, los oficios, las tradiciones y la memoria emocional de la isla a través de materiales estrechamente vinculados a su territorio.

La muestra ‘Tanit. La Diosa y la Isla – Memòria Material d’Eivissa’, creada por el artista y diseñador Rodrigo Martins, conocido profesionalmente como El Industrial, se inaugurará el próximo 31 de julio, a las 21 horas, en Sa Peixateria de Vila. La exposición podrá visitarse posteriormente del 1 al 11 de agosto, de 20 a 23 horas, con entrada libre y gratuita.

El proyecto propone una mirada contemporánea sobre la identidad cultural de Ibiza y sobre la capacidad de los materiales para conservar recuerdos y transmitirlos entre generaciones. Lejos de realizar una reconstrucción arqueológica de Tanit o de ofrecer una interpretación estrictamente histórica de la diosa, Martins utiliza su imagen como una matriz simbólica común desde la que explorar las diferentes capas que forman la memoria colectiva de la isla.

Montaje de la exposición en Sa Peixateria / El Industrial

Todas las piezas que integran la exposición nacen de una única escultura original modelada en barro. A partir de ese primer modelo, el artista creó un molde con el que reproduce la misma figura de manera sucesiva. Sin embargo, ninguna de las esculturas resultantes es igual a las demás.

Cada reproducción se interviene mediante materiales, técnicas y procesos diferentes, de forma que una figura aparentemente idéntica termina convertida en una obra singular e irrepetible. Una misma raíz genera así numerosas identidades, en una metáfora de la propia Ibiza: un territorio compartido, pero compuesto por innumerables paisajes, historias, experiencias, tradiciones y maneras de habitarlo.

La isla convertida en materia

La exposición construye su relato mediante elementos que proceden directamente del paisaje físico y cultural ibicenco. La sal, la cal, la arena, el hierro oxidado, la madera de savina, la terracota y el papel se convierten en vehículos de memoria y en fragmentos de una isla que no se representa de manera literal, sino desde la emoción.

Buena parte de estos materiales son, además, reciclados. La sostenibilidad no aparece únicamente como una decisión técnica, sino como una parte esencial del discurso artístico de Martins. Reutilizar una materia significa también reconocer su historia, sus transformaciones y las huellas que el paso del tiempo ha dejado sobre ella.

En este diálogo entre forma y materia, cada escultura evoca lugares, oficios, estaciones del año, celebraciones populares, caminos, paisajes y formas tradicionales de relacionarse con el territorio. Las obras no pretenden documentar Ibiza como lo haría un archivo histórico, sino reconstruirla desde el recuerdo y la experiencia compartida.

Piezas como ‘Es Broll’, ‘Sa Cala’, ‘La Marina’, ‘Sa Pedrera’, ‘Salinera’, ‘Fusta’ o ‘Vila’ establecen vínculos con espacios y elementos reconocibles de la cultura ibicenca. Los materiales cotidianos abandonan así su función habitual para transformarse en símbolos de identidad.

La sal puede remitir a los estanques y al trabajo salinero; la madera, a los bosques y a la arquitectura tradicional; el hierro oxidado, al desgaste y a la permanencia; mientras que la cal, la arena o la terracota conectan con los colores, las texturas y las construcciones que han definido históricamente el paisaje de Ibiza.

Un archivo vivo de recuerdos

La relación con el público ocupa un lugar fundamental en la propuesta. La exposición incorpora textos, códigos QR, recursos interpretativos y espacios de interacción mediante los que los visitantes podrán compartir sus propios recuerdos, reflexiones y experiencias relacionadas con la isla.

De este modo, la muestra no se plantea como una colección cerrada, sino como un proyecto que continúa creciendo con las aportaciones de quienes lo recorren. Cada memoria personal pasa a formar parte de un relato colectivo y convierte la exposición en una suerte de archivo vivo de Ibiza.

La iniciativa se sitúa en la intersección entre la escultura contemporánea, el diseño industrial, la artesanía y la reutilización creativa de materiales. Esta combinación refleja la trayectoria profesional de El Industrial, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño, la construcción y la transformación de materiales, además de una investigación constante sobre sostenibilidad y patrimonio cultural.