La nueva Generación Beat toma Ibiza entre versos, saxos y atardeceres en Poetiuses
El festival poético regresa con tres jornadas en Sant Antoni, Eivissa y Sant Joan, y tiende un puente con Nueva York de la mano del pionero del ‘slam’ Bob Holman
La poesía volverá a salir de los libros para mezclarse con el saxofón, los platos de un DJ, la pintura y el rumor del mar. Poetiuses celebra su segunda edición con tres jornadas entre el 30 de julio y el 2 de agosto, un recorrido por Sant Antoni, Eivissa y Sant Joan que busca recuperar el espíritu de aquella isla de los años sesenta y setenta en la que artistas llegados de distintos lugares compartían caminos, conversaciones y formas de entender el mundo.
El festival crece después de una primera edición concentrada en Sant Antoni y Sant Joan. Este verano incorpora la ciudad de Eivissa y abre su escenario a los creadores locales mediante ‘Jazzesía’, una sesión de poesía improvisada y música que tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 20.30 horas, en la sala JazztaBe.
La convocatoria parte del poeta y ‘performer’ neoyorquino Bob Holman, figura destacada de la poesía oral y pionero del ‘slam poetry’. Recién llegado de Nueva York, Holman invitará a músicos y poetas de la isla a subir al escenario y participar en una velada sin fronteras rígidas entre el recital y el concierto.
Junto a él estarán la poeta ibicenca Julia Roig y el gallego Marcos de la Fuente, colaborador del Bowery Poetry Club de Nueva York y uno de los impulsores del festival. De la Fuente será también el encargado de conducir el micrófono abierto, concebido como una llamada a todas aquellas voces que quieran compartir versos, sonidos o improvisaciones.
La poesía frente al mar
Poetiuses comenzará el jueves 30 de julio, a las 18.30 horas, en Space Eat&Dance, en Sant Antoni. La artista Vanesa Álvarez realizará una intervención de pintura en directo, mientras que Yawä y Almagato se ocuparán de las sesiones de DJ.
La jornada avanzará hacia la puesta de sol con un concierto protagonizado por el productor británico Paul Deaves, el saxofonista Pau Torres Serra y Marcos de la Fuente. Música, palabra e imagen acompañarán así el descenso de la luz sobre la bahía.
Tras la sesión del sábado en JazztaBe, el festival viajará el domingo 2 de agosto hasta el Mercat de Sant Joan de Labritja. Entre las 11.30 y las 13.30 horas actuarán Tukdam Project y el músico Ángel Vera, junto a los recitales de las poetas baleares Iolanda Bonet y Annalisa Marí Pegrum y del propio Bob Holman.
La mañana concluirá con una rave poética dirigida por el creador neoyorquino, una celebración colectiva de la palabra hablada que desdibujará los límites entre autor, intérprete y público.
Un archipiélago de palabras
Organizado por Sons Vigroove desde Ibiza y Culture Lovers desde Nueva York, Poetiuses nace de una conversación transatlántica. Su propósito es conectar las escenas locales con artistas llegados del otro lado del océano y favorecer encuentros capaces de dejar una huella más allá de los días del festival.
La cita se presenta como una alternativa a las propuestas habituales del verano ibicenco: "una isla de músicos y poetas, de espacios compartidos y movimientos culturales, donde la creación no sea únicamente un espectáculo, sino una manera de construir comunidad", señalan los organizadores.
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