La nueva Generación Beat toma Ibiza entre versos, saxos y atardeceres en Poetiuses

La poesía volverá a salir de los libros para mezclarse con el saxofón, los platos de un DJ, la pintura y el rumor del mar. Poetiuses celebra su segunda edición con tres jornadas entre el 30 de julio y el 2 de agosto, un recorrido por Sant Antoni, Eivissa y Sant Joan que busca recuperar el espíritu de aquella isla de los años sesenta y setenta en la que artistas llegados de distintos lugares compartían caminos, conversaciones y formas de entender el mundo.

El festival crece después de una primera edición concentrada en Sant Antoni y Sant Joan. Este verano incorpora la ciudad de Eivissa y abre su escenario a los creadores locales mediante ‘Jazzesía’, una sesión de poesía improvisada y música que tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 20.30 horas, en la sala JazztaBe.

La convocatoria parte del poeta y ‘performer’ neoyorquino Bob Holman, figura destacada de la poesía oral y pionero del ‘slam poetry’. Recién llegado de Nueva York, Holman invitará a músicos y poetas de la isla a subir al escenario y participar en una velada sin fronteras rígidas entre el recital y el concierto.

Junto a él estarán la poeta ibicenca Julia Roig y el gallego Marcos de la Fuente, colaborador del Bowery Poetry Club de Nueva York y uno de los impulsores del festival. De la Fuente será también el encargado de conducir el micrófono abierto, concebido como una llamada a todas aquellas voces que quieran compartir versos, sonidos o improvisaciones.

La poesía frente al mar

Poetiuses comenzará el jueves 30 de julio, a las 18.30 horas, en Space Eat&Dance, en Sant Antoni. La artista Vanesa Álvarez realizará una intervención de pintura en directo, mientras que Yawä y Almagato se ocuparán de las sesiones de DJ.

El poeta gallego Marcos de la Fuente / Poetiuses

La jornada avanzará hacia la puesta de sol con un concierto protagonizado por el productor británico Paul Deaves, el saxofonista Pau Torres Serra y Marcos de la Fuente. Música, palabra e imagen acompañarán así el descenso de la luz sobre la bahía.

Tras la sesión del sábado en JazztaBe, el festival viajará el domingo 2 de agosto hasta el Mercat de Sant Joan de Labritja. Entre las 11.30 y las 13.30 horas actuarán Tukdam Project y el músico Ángel Vera, junto a los recitales de las poetas baleares Iolanda Bonet y Annalisa Marí Pegrum y del propio Bob Holman.

La mañana concluirá con una rave poética dirigida por el creador neoyorquino, una celebración colectiva de la palabra hablada que desdibujará los límites entre autor, intérprete y público.

Un archipiélago de palabras

Organizado por Sons Vigroove desde Ibiza y Culture Lovers desde Nueva York, Poetiuses nace de una conversación transatlántica. Su propósito es conectar las escenas locales con artistas llegados del otro lado del océano y favorecer encuentros capaces de dejar una huella más allá de los días del festival.

La cita se presenta como una alternativa a las propuestas habituales del verano ibicenco: "una isla de músicos y poetas, de espacios compartidos y movimientos culturales, donde la creación no sea únicamente un espectáculo, sino una manera de construir comunidad", señalan los organizadores.