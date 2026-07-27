Zweig y Bernanos dialogan en Ibiza y Formentera sobre la cultura frente a la barbarie

Dos escritores exiliados, una Europa sumida en la guerra y una conversación imaginaria sobre la libertad, la cultura y la dignidad humana. La obra teatral ‘Zweig-Bernanos’ llegará esta semana a las Pitiusas con dos representaciones consecutivas: el viernes 31 de julio, a las 20 horas, en la Biblioteca Municipal de Eivissa, y el sábado 1 de agosto, también a las 20 horas, en la Sala de Cultura de Formentera.

La primera función tendrá lugar en la sala Jordi Juan Riquer de la Biblioteca Municipal de Eivissa, en Can Ventosa, mientras que la segunda se celebrará en la Sala de Cultura (Cinema) de Sant Francesc, como cierre de la programación de las Festes de Sant Jaume 2026. En ambos casos, la entrada será libre y gratuita.

Producida por La Fornal d’Espectacles, ‘Zweig-Bernanos’ propone una mirada al pasado para abordar asuntos que, más de ocho décadas después, continúan presentes en el debate contemporáneo: la deshumanización provocada por las guerras, el auge de los nacionalismos, el papel de los intelectuales ante la violencia, la libertad de pensamiento y la defensa de una cultura europea compartida.

La obra, estrenada en septiembre de 2024, imagina un encuentro entre dos de los grandes autores europeos del siglo XX: el escritor austríaco Stefan Zweig y el novelista y ensayista francés Georges Bernanos. La acción se sitúa en Brasil, en febrero de 1942, en uno de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos vivían alejados de una Europa devastada por el conflicto.

Un encuentro que nunca ocurrió

El diálogo que articula la función no está documentado históricamente, pero permite reunir sobre el escenario dos trayectorias intelectuales marcadas por el exilio, el compromiso y la preocupación por el futuro de la civilización europea.

Zweig, escritor cosmopolita y defensor de una Europa unida por la cultura, había abandonado su continente ante el avance del nazismo. Bernanos, católico y monárquico, fue también una voz crítica frente a la violencia y los totalitarismos. Aunque sus convicciones políticas y personales eran muy diferentes, ambos compartían una profunda defensa del humanismo y de la libertad de conciencia.

La propuesta convierte así el teatro en un espacio para el pensamiento. No se limita a reconstruir un episodio histórico, sino que utiliza las palabras y las figuras de Zweig y Bernanos para interrogar al presente. Las cuestiones que atraviesan la obra —la intolerancia, el fanatismo, el exilio o la fragilidad de la democracia— continúan resonando en la sociedad actual.

El vínculo de Bernanos con Baleares

La función mantiene, además, una conexión especial con las Illes Balears a través de Georges Bernanos. El escritor francés residió durante una temporada en Mallorca y fue testigo de la represión ejercida por los militares sublevados durante los primeros meses de la Guerra Civil española. Esta relación con las islas aporta una dimensión cercana a una obra que, pese a situarse en Brasil y hablar de la Europa de los años cuarenta, encuentra en Baleares una parte esencial de la biografía y la evolución intelectual de uno de sus protagonistas.

‘Zweig-Bernanos’ ha sido escrita por Jaume Capó, cuenta con dramaturgia de Frederic Roda y Sadurní Vergés y está dirigida por el propio Frederic Roda. Los actores Òscar Intente y Joan Gomila interpretan a los dos escritores, construyendo un duelo verbal en el que las diferencias ideológicas conviven con una preocupación compartida por el destino de la humanidad.

La producción de La Fornal d’Espectacles, realizada con la colaboración del Teatre de Ponent, se inscribe en el teatro de texto y de raíz histórica. Su puesta en escena concentra la atención en la palabra, los silencios y las reacciones de los personajes, reunidos en torno a una conversación que avanza entre la reflexión, el enfrentamiento y la confesión.

Las dos representaciones permitirán al público de Ibiza y Formentera acercarse a un diálogo sobre la cultura y la dignidad humana en el peor momento del siglo XX. Primero será en Can Ventosa, el viernes 31 de julio; un día después, la obra cruzará el mar para cerrar en Formentera las celebraciones culturales de Sant Jaume.