El humor gestual toma las calles de Santa Eulària y Santa Gertrudis con ‘Wet Floor’

El teatro sin palabras, la comicidad visual y el juego compartido volverán esta semana a ocupar las plazas de Santa Eulària y Santa Gertrudis. La programación ‘Cultura d’Estiu’ celebrará los días 28 y 29 de julio su segunda y última cita de la temporada con dos jornadas gratuitas pensadas para acercar las artes escénicas y el entretenimiento familiar al espacio público.

La compañía catalana Cris Clown presentará el espectáculo ‘Wet Floor’, una propuesta de teatro gestual en la que una tarea cotidiana termina convertida en una sucesión de equívocos, acrobacias y situaciones disparatadas. La función podrá verse el martes, 28 de julio, en la plaza de España de Santa Eulària, y el miércoles, 29 de julio, en la plaza de Santa Gertrudis.

La protagonista de 'Wet floor' / Ayuntamiento de Santa Eulària

Antes de que comience el espectáculo, la programación invitará al público a redescubrir el placer del juego tradicional mediante las instalaciones de juegos gigantes de madera de Jugueroix. La actividad arrancará a las 18 horas y se prolongará hasta las 22 horas en el paseo de s’Alamera, el martes, y en la plaza de Santa Gertrudis, el miércoles.

La propuesta está concebida como un espacio participativo en el que niños, jóvenes y adultos puedan jugar juntos. Las piezas de gran formato trasladarán a las calles diferentes entretenimientos basados en la habilidad, el ingenio y la cooperación, convirtiendo el entorno urbano en una gran zona lúdica al aire libre.

Una función que comienza antes de tiempo

A las 20.30 horas llegará el turno de ‘Wet Floor’, una pieza sin texto y de aproximadamente 40 minutos de duración que transforma el escenario en un territorio abierto a la sorpresa.

La obra sitúa al público pocos minutos antes del inicio de una función. Una operaria de limpieza debe dejar el escenario preparado para recibir a los artistas y espectadores. Lo que en principio parece un trabajo rutinario y sencillo comienza, sin embargo, a complicarse hasta desembocar en una cadena de pequeños accidentes, confusiones y contratiempos.

Una fregona, un cubo o una señal de suelo mojado dejan de ser simples herramientas de trabajo para convertirse en elementos escénicos cargados de posibilidades. Cada objeto cotidiano adquiere una nueva vida gracias al lenguaje corporal de la protagonista, que construye los gags sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

El espectáculo combina teatro gestual, humor visual y recursos acrobáticos para conectar con espectadores de distintas edades y procedencias. La ausencia de texto convierte la función en una propuesta accesible y universal, en la que los movimientos, los ritmos y las expresiones de la intérprete sostienen toda la narración.

La protagonista transforma cada dificultad en una oportunidad para jugar y cada equivocación en una invitación a la risa. Bajo una apariencia sencilla, ‘Wet Floor’ explora la capacidad del clown para alterar la lógica cotidiana y descubrir lo extraordinario en los gestos más comunes.

Cultura para compartir en las plazas

La iniciativa recupera el formato desarrollado durante la primera cita de ‘Cultura d’Estiu’, celebrada el pasado mes de junio. La combinación de actividades participativas y espectáculos escénicos busca acercar la cultura a todos los públicos y convertir las plazas y paseos del municipio en escenarios abiertos.

Durante las dos jornadas, el juego y el teatro convivirán en una programación que no exige entrada ni reserva previa. La propuesta pretende favorecer el encuentro entre generaciones y ofrecer una alternativa cultural y familiar durante las tardes de verano.

El martes, las actividades se repartirán entre el paseo de s’Alamera, donde se instalarán los juegos de Jugueroix, y la plaza de España de Santa Eulària, que acogerá la representación de Cris Clown. El miércoles, toda la programación se trasladará a la plaza de Santa Gertrudis.

Con estas dos jornadas, ‘Cultura d’Estiu’ se despide hasta una nueva edición reivindicando el espacio público como lugar para la imaginación, la convivencia y las artes escénicas. Una operaria de limpieza a punto de perder el control de su escenario y un conjunto de juegos de madera bastarán para recordar que, en ocasiones, el humor surge precisamente cuando nada sale como estaba previsto.