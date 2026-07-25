Los pseudónimos en la literatura. El enigma de Elena Ferrante

Un fenómeno que en la historia de la Literatura llama la atención y del que no se habla es la utilización por parte del escritor de un seudónimo o nombre ficticio en lugar de su verdadero nombre, una práctica que se ha demostrado inútil porque siempre hemos acabado descubriendo al escritor. A pesar de ello, el uso de seudónimos es a tal punto común que si tratáramos de recoger los casos que se dan nos faltaría página para relacionarlos. Azorín se llamaba José Martínez Ruíz / Clarín, Leopoldo Alas / Jack London, John Griffith /, Mark Twain, Samuel Langorne / Neruda, Neftalí Ricardo Reyes / Voltarie, Francois-Marie Aoruet / Yukio Mishima, Hiraoka Kimitake / Orwell, Eric Blair / Lewis Carrol, Charles Ludwidge… Y podríamos seguir. Los motivos por los que se oculta el nombre son variopintos. Gabriela Mistral, por ejemplo, hizo bien en esquivar su nombre: se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. ¡Casi nada!

En algunos casos, la razón del anonimato es mantener la privacidad, separar la vida privada de la imagen pública o, contrariamente –en ocasiones y por consejo de sus editores- con la idea de crear un personaje, una marca particular, cosa muy común en los artistas, actores, cantantes. También puede tratarse de mera estrategia o conveniencia cuando, al afrontar temas escabrosos o temerarios, el autor trata de protegerse con el anonimato. Se han dado casos, incluso, de autores que han utilizado distintos seudónimos para distintos géneros, lo que les permite explorar nuevos territorios sin el lastre de una determinada reputación.

Stephen King ha publicado varios libros como Richard Bachman para experimentar diferentes estilos y temas, minimizando el riesgo de decepcionar a quienes le siguen en su género habitual de fantasía sobrenatural, misterio y terror. Y el seudónimo puede incluso responder a un mero capricho o estimación afectiva.

Si permiten que personalice, este modesto plumífero, que no escritor, yo mismo, he utilizado el seudónimo de Magón porque, además de corresponder a las tres primeras letras de mi nombre, Miguel Ángel González, me hacía gracia que, al escribir sobre Ibiza, fuera también el nombre de un general cartaginés que en tiempos recaló en la isla con sus tropas.

Y el seudónimo puede responder, sobre todo, a la razonable idea de que los escritos deben valerse por sí mismos, no por la apoyatura de un nombre que ya tenga cierto reconocimiento. Este motivo lo defiende Elena Ferrante, la famosa escritora italiana que está siendo todo un ‘bombazo’, traducida a más de 42 lenguas, con más de 20 millones de lectores y con una crítica que no deja de elogiar la infrecuente coincidencia de calidad y popularidad, el hecho de que una obra maestra se convierta en bestseller.

El caso de Elena Ferrante puede servirnos para profundizar un poco más en este particular uso del seudónimo. Sucede que, aunque su escritura vende por su calidad, por su propio valor, resulta que el misterio creado por la autora al esconderse tras un nombre ficticio le ha dado a su obra un valor añadido. ¡Somos curiosos impenitentes!

Libertad para escribir sin cortapisas

La escritora afirma que su ocultación le da una mayor libertad para escribir sin cortapisas, normas ni convenciones, rechaza el juego editorial y evita la relación con los círculos mediáticos y literarios, no hace presentaciones, no se deja fotografiar y advierte a sus editores que si la descubren, dejará de publicar; no quiere, en fin, que su nombre se convierta en mercancía que vende, pero su ocultación añade un punto de misterio a su obra y provoca un efecto boomerang, contrario a lo que busca, despierta la curiosidad del lector y aumenta sus ventas. Ferrante también afirma que libro y autor son entidades autónomas que no tienen nada que ver, una con otra. No estoy de acuerdo. El libro no existiría sin el autor o autora que, por otra parte, está siempre en su obra, tiene su sello y se alimenta de sus lecturas, conocimientos y experiencias. En las entretelas de la ficción siempre subyace el elemento biográfico, -cosa que la propia Ferrante reconoce-, de manera que no sé hasta qué punto esta separación de obra y autor es posible y deseable. Y diría más.

Noticias relacionadas

No sé hasta qué punto ocultar la autoría no es una operación de marketing y algo que parece imposible cuando con los medios indagatorios que tenemos hoy, cualquier detective de medio pelo –siguiendo el rastro de las cuentas bancarias y los movimientos de los editores- puede descubrir a cualquier autor que pretenda permanecer oculto. Es cierto, en todo caso, que esta pretensión de algunos escritores de ocultar su nombre viene de lejos. La planteaba Alessandro Manzoni al hablar de los efectos que puede tener la presencia del autor en el texto, la contaminación de la obra por parte de su creador. Y Luigi Pirandello en ‘Seis personajes en busca de autor’ subraya la orfandad de estos, cuando su creador escurre el bulto, cuando el autor desaparece.