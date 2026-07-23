Linaje desata su rock urbano en Ibiza con un concierto gratuito al atardecer en Caló de s’Oli

El rock urbano de nueva generación tomará este sábado el escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. La banda navarra Linaje, una de las revelaciones más destacadas del panorama estatal, protagonizará el tercer concierto del Sol Post a s’Oli Fest, que se celebrará a partir de las 20 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El grupo, liderado por el joven cantante Aarón Romero, llegará a Sant Josep en plena gira de presentación de su primer álbum, ‘Desataron a los perros’, un trabajo que ha acumulado millones de reproducciones en las plataformas digitales y ha situado a la formación entre los nuevos nombres de referencia del rock urbano.

El concierto volverá a reunir los principales ingredientes del festival organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep: música en directo, puesta de sol, gastronomía y un escenario abierto junto al mar. La barra y los food trucks comenzarán a funcionar a las 20 horas, mientras que la actuación arrancará coincidiendo con el atardecer.

Una nueva generación con el rock en la sangre

Nacida en Berriozar a finales de 2022, Linaje está encabezada por Aarón Romero, de 20 años e hijo de Kutxi Romero, histórico vocalista de Marea. La banda se completa con Asier Cuiral y Aimar Goikoa a las guitarras, Alain García al bajo y Asier González a la batería.

Pese a su juventud, Aarón Romero conoce bien la energía de los grandes escenarios. Antes de poner en marcha su propio proyecto musical, participó en numerosos conciertos de la gira de Marea, donde interpretaba junto a su padre el tema ‘Corazón de mimbre’.

Aquellas apariciones permitieron al cantante adquirir experiencia ante públicos multitudinarios, aunque Linaje no tardó en demostrar que tenía una voz y una identidad propias. Tras ofrecer su primer concierto durante el verano de 2023, el grupo emprendió una gira por salas de Madrid, Vitoria-Gasteiz, Logroño y Tafalla.

La respuesta del público fue inmediata. La banda agotó todas las entradas pese a no haber publicado todavía ninguna grabación, un indicio de la expectación que ya despertaba su propuesta y de la fuerza de sus primeras actuaciones.

De los primeros sencillos a las salas llenas

El salto discográfico llegó en el verano de 2024 con la publicación de ‘A remojo’, su primer sencillo. Después aparecerían ‘Nunca quise tu esqueleto’ y ‘A la luna le sobran canciones’, tres temas que anticiparon el sonido de su primer álbum. ‘Desataron a los perros’ vio la luz el pasado mes de febrero y confirmó el carácter de una banda que combina guitarras afiladas, letras viscerales y la tradición del rock de calle con una mirada generacional propia.

Desde su lanzamiento, Linaje ha recorrido distintos puntos del país con una gira marcada por los aforos completos. El grupo ha colgado el cartel de entradas agotadas en espacios como la sala Changó de Madrid o el Zentral Kafe Teatro de Pamplona, y culminó el pasado abril una de sus grandes citas con un multitudinario concierto en La Riviera de Madrid.

La actuación de Linaje forma parte de la cuarta edición del Sol Post a s’Oli Fest, que se celebra cada fin de semana desde el 11 de julio hasta el 5 de septiembre.

La programación combina artistas consolidados, bandas emergentes de distintos puntos del país y formaciones locales. Por el escenario pasarán nombres como Sau, Nolo, Lyra’s Hell, Cover Garden, Carly & The Cats, Little Green Hipo, Kairos, Fuss, Acoustic Springsteen, Badak y Albert Oliva & Friends.