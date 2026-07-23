Davide Balliano lleva su geometría minimalista a una nueva exposición en Ibiza

Cardi Gallery ha abierto en Ibiza Gallery de Platja d'en Bossa una nueva exposición dedicada a Davide Balliano, uno de los artistas italianos contemporáneos más reconocidos por su investigación en torno a la geometría, el minimalismo y la relación entre pintura, escultura y espacio arquitectónico.

La muestra, titulada 'Camino', reúne una selección de obras del creador nacido en Turín en 1983, cuya trayectoria se caracteriza por un lenguaje visual sobrio y preciso. A través de composiciones abstractas y superficies aparentemente perfectas, Balliano plantea cuestiones relacionadas con la identidad del ser humano en la era tecnológica, la fragilidad y la búsqueda de lo sublime.

Una obra de Davide Balliano / Dario Lasagni

"Sus piezas se construyen mediante formas geométricas que dialogan con la arquitectura y que, en una primera mirada, pueden parecer limpias, ordenadas e incluso monumentales. Sin embargo, al aproximarse, el espectador descubre grietas, arañazos, erosiones y pequeñas huellas que rompen esa apariencia de perfección y dejan al descubierto la madera oculta bajo las sucesivas capas de pintura", destaca un comunicado de la galería.

"Este contraste entre la pulcritud formal y el deterioro constituye uno de los rasgos más reconocibles de su obra. Las marcas se convierten en una metáfora del paso del tiempo y de las imperfecciones que se esconden bajo cualquier fachada, además de cuestionar la permanencia de los ideales modernos de orden, progreso y control", añade la nota.

La práctica de Balliano se sitúa en una frontera deliberadamente difusa entre la pintura y la escultura. Aunque muchas de sus obras se presentan sobre soportes planos, los volúmenes, texturas y relieves les conceden una dimensión física que transforma la experiencia del visitante. El artista traslada también este vocabulario visual a esculturas realizadas en materiales como el acero inoxidable o la cerámica.

Balliano define su proceso creativo como “monástico, austero y concreto”, una forma de trabajar basada en la repetición, la concentración y la eliminación de todo elemento accesorio. El resultado son obras silenciosas que, pese a su economía de recursos, contienen una intensa carga emocional y abren interrogantes sobre la vulnerabilidad humana.

De la fotografía a la pintura y la escultura

Formado inicialmente en fotografía, Davide Balliano reorientó su trayectoria hacia la pintura y la escultura en 2006, coincidiendo con su traslado a Nueva York, ciudad en la que reside y desarrolla actualmente su actividad artística.

Otra de las pinturas de la muestra / Cardi Gallery

Desde entonces, su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones individuales y colectivas de carácter internacional. Entre sus muestras individuales recientes figuran las organizadas en Cardi Gallery de Londres y Milán, Tina Kim Gallery de Nueva York, el Museo Novecento de Florencia, Dirimart Gallery de Estambul y el Museo Marca de Catanzaro.

Sus trabajos también han formado parte de exposiciones colectivas en instituciones y espacios como MoMA PS1, el Madre de Nápoles, David Zwirner Gallery, Sean Kelly Gallery, Magazzino Italian Art o The Margulies Collection de Miami, consolidando su presencia en el circuito artístico internacional.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto en Cardi Gallery, el espacio dedicado al arte contemporáneo ubicado en el interior de Ibiza Gallery, que continúa incorporando a su programación propuestas vinculadas a algunos de los nombres más destacados de la creación actual.