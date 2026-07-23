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Davide Balliano lleva su geometría minimalista a una nueva exposición en Ibiza

Cardi Gallery inaugura en Ibiza Gallery una muestra dedicada al artista italiano, cuya obra explora los límites entre pintura, escultura y arquitectura

Davide Balliano ante una de sus obras

Davide Balliano ante una de sus obras / Cardi Gallery

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Redacción Cultura

Ibiza

Cardi Gallery ha abierto en Ibiza Gallery de Platja d'en Bossa una nueva exposición dedicada a Davide Balliano, uno de los artistas italianos contemporáneos más reconocidos por su investigación en torno a la geometría, el minimalismo y la relación entre pintura, escultura y espacio arquitectónico.

La muestra, titulada 'Camino', reúne una selección de obras del creador nacido en Turín en 1983, cuya trayectoria se caracteriza por un lenguaje visual sobrio y preciso. A través de composiciones abstractas y superficies aparentemente perfectas, Balliano plantea cuestiones relacionadas con la identidad del ser humano en la era tecnológica, la fragilidad y la búsqueda de lo sublime.

Una obra de Davide Balliano

Una obra de Davide Balliano / Dario Lasagni

"Sus piezas se construyen mediante formas geométricas que dialogan con la arquitectura y que, en una primera mirada, pueden parecer limpias, ordenadas e incluso monumentales. Sin embargo, al aproximarse, el espectador descubre grietas, arañazos, erosiones y pequeñas huellas que rompen esa apariencia de perfección y dejan al descubierto la madera oculta bajo las sucesivas capas de pintura", destaca un comunicado de la galería.

"Este contraste entre la pulcritud formal y el deterioro constituye uno de los rasgos más reconocibles de su obra. Las marcas se convierten en una metáfora del paso del tiempo y de las imperfecciones que se esconden bajo cualquier fachada, además de cuestionar la permanencia de los ideales modernos de orden, progreso y control", añade la nota.

La práctica de Balliano se sitúa en una frontera deliberadamente difusa entre la pintura y la escultura. Aunque muchas de sus obras se presentan sobre soportes planos, los volúmenes, texturas y relieves les conceden una dimensión física que transforma la experiencia del visitante. El artista traslada también este vocabulario visual a esculturas realizadas en materiales como el acero inoxidable o la cerámica.

Balliano define su proceso creativo como “monástico, austero y concreto”, una forma de trabajar basada en la repetición, la concentración y la eliminación de todo elemento accesorio. El resultado son obras silenciosas que, pese a su economía de recursos, contienen una intensa carga emocional y abren interrogantes sobre la vulnerabilidad humana.

De la fotografía a la pintura y la escultura

Formado inicialmente en fotografía, Davide Balliano reorientó su trayectoria hacia la pintura y la escultura en 2006, coincidiendo con su traslado a Nueva York, ciudad en la que reside y desarrolla actualmente su actividad artística.

Otra de las pinturas de la muestra

Otra de las pinturas de la muestra / Cardi Gallery

Desde entonces, su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones individuales y colectivas de carácter internacional. Entre sus muestras individuales recientes figuran las organizadas en Cardi Gallery de Londres y Milán, Tina Kim Gallery de Nueva York, el Museo Novecento de Florencia, Dirimart Gallery de Estambul y el Museo Marca de Catanzaro.

Sus trabajos también han formado parte de exposiciones colectivas en instituciones y espacios como MoMA PS1, el Madre de Nápoles, David Zwirner Gallery, Sean Kelly Gallery, Magazzino Italian Art o The Margulies Collection de Miami, consolidando su presencia en el circuito artístico internacional.

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La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto en Cardi Gallery, el espacio dedicado al arte contemporáneo ubicado en el interior de Ibiza Gallery, que continúa incorporando a su programación propuestas vinculadas a algunos de los nombres más destacados de la creación actual.

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