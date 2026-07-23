El cantante de Ibiza Marc Cuevas sube el volumen con ‘Solo por si acaso’, su disco más eléctrico

Marc Cuevas abre una nueva etapa musical con ‘Solo por si acaso’, su segundo álbum de estudio y el trabajo con el que confirma una evolución artística construida entre Ibiza, Madrid y Barcelona. El cantante y compositor ibicenco publicará el disco este viernes, 24 de julio, en las principales plataformas digitales y lo presentará en directo el próximo 4 de agosto en la plaza de Sant Jordi, dentro de la programación del Pre-Marieta Fest.

El concierto, abierto al público, se celebrará entre las 20 y las 21.30 horas y permitirá escuchar sobre el escenario un repertorio concebido desde el inicio para crecer al ritmo de guitarras eléctricas, bajo y batería.

Diez años después de darse a conocer en la tercera edición de ‘La Voz Kids’, Marc Cuevas reúne ahora diez canciones que retratan su paso hacia la vida adulta. El disco habla de viajes, distancia, relaciones, cambios personales y de la necesidad de regresar a las raíces, con Ibiza como un punto emocional que atraviesa todo el proyecto.

Cercanía y sensibilidad

"‘Solo por si acaso’ muestra a un Marc Cuevas más libre, definido y seguro de su identidad musical. El álbum mantiene la cercanía y la sensibilidad de sus primeras composiciones, pero amplía el sonido con una producción más contemporánea, guitarras eléctricas y matices procedentes del indie", destaca la nota promocional del disco.

El resultado es un pop- rock fresco, orgánico y directo, alejado del formato estrictamente acústico que marcó parte de sus comienzos. Las canciones han sido pensadas para adquirir una nueva dimensión sobre el escenario y para dialogar con una banda que ocupa un lugar central en esta nueva etapa.

"Es lo mejor que he hecho hasta el momento", resume el propio músico sobre un trabajo que considera un paso adelante respecto a sus anteriores publicaciones.

Un disco construido canción a canción

El camino hasta el lanzamiento del álbum se ha ido desvelando a través de diferentes sencillos. Temas como ‘Sientes lo mismo’, ‘Tan cerca’, ‘Qué bien se está (cuando se está bien)’, ‘Tengo que aprender a controlarme’, ‘No ha estado nada mal’, ‘Revolutionary Road’ y ‘Dejémoslo así’ han permitido conocer progresivamente las distintas capas emocionales y sonoras del proyecto.

A estas canciones se suma ‘Reset’, publicada el pasado 17 de julio como último adelanto antes de la llegada del disco completo. El tema funciona como una nueva pieza dentro de un relato marcado por los cambios, las decisiones y la voluntad de empezar de nuevo.

La producción de Gerard Giner en Blind Records, en Barcelona, ha sido clave para definir el sonido del álbum. El trabajo conjunto ha permitido reforzar la identidad de Marc Cuevas sin perder la naturalidad de sus letras ni la conexión con Ibiza.

Portada del disco 'Solo por si acaso' de Marc Cuevas / DI

Blind Records está vinculado a producciones de artistas y grupos como Rigoberta Bandini, Izal, Iván Ferreiro, Love of Lesbian o Sidonie, un entorno creativo en el que Cuevas ha podido explorar nuevos registros y llevar sus canciones hacia un sonido más amplio y eléctrico.

Más banda y más escenario

El disco nace con una clara vocación de directo. Marc Cuevas ha consolidado su formato de banda junto a David Keiper, a la guitarra; Luis Iglesias, al bajo, y Toni Coronado, a la batería.

Con ellos busca trasladar el nuevo repertorio a los escenarios de Ibiza y ampliar posteriormente su recorrido por ciudades como Madrid y Barcelona. La presentación del 4 de agosto en Sant Jordi será uno de los primeros pasos de esta nueva fase, en la que el músico pretende reforzar el componente escénico de sus composiciones.

El Pre-Marieta Fest servirá así como escaparate para un disco creado para sonar en vivo, con canciones que ganan fuerza a través de la energía de la banda y del contacto directo con el público.

Diez años de recorrido musical

Nacido en Ibiza en 2001 y criado en la isla hasta los 18 años, Marc Cuevas inició desde muy pequeño su relación con la música. Su trayectoria dio un salto importante en 2016, cuando fue seleccionado para participar en la tercera edición de ‘La Voz Kids’. Aquella experiencia impulsó sus primeros conciertos y le animó a desarrollar sus propias composiciones.

En 2018 publicó ‘No Pasa Nada’, un EP de cinco canciones producido por Micky Forteza, productor de Jarabe de Palo, en el estudio Forte Music de Barcelona. El trabajo fue presentado mediante dos videoclips y distintas actuaciones con aforo completo, entre ellas su participación en Futur Adlib 2018, su primer concierto en el Centro Cultural de Jesús y una actuación en la galería P Art Ibiza.

Un año después se trasladó a Madrid para compaginar sus estudios universitarios con su proyecto musical. En 2021 publicó ‘Mil historias que contar’, primer adelanto de ‘Todo Esto’, álbum producido también por Micky Forteza y lanzado en 2024. Ese disco fue presentado con aforo completo en la Sala Dreams de Madrid y en varios festivales universitarios, consolidando una trayectoria desarrollada entre Ibiza, Madrid y Barcelona.

En 2024, Cuevas se instaló en la capital catalana para comenzar la producción de ‘Solo por si acaso’. Dos años después, aquel proceso creativo se transforma en un álbum que representa su etapa más ambiciosa, personal y decididamente eléctrica.