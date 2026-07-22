Sant Joan presenta ‘Les emocions que ens envolten’, un libro para aprender a comprender lo que sentimos

Sant Joan acogerá este viernes, 24 de julio, la presentación del libro ‘Les emocions que ens envolten’, una obra de la escritora Verónica Pérez ilustrada por Javier Mendoza que propone acercarse al mundo de las emociones desde la literatura infantil y familiar. El acto comenzará a las 20 horas en es Porxos de l’Església y contará con la presencia de la autora y del ilustrador, que compartirán con el público los detalles del proceso creativo de la publicación, así como el mensaje que pretende transmitir a lectores de diferentes edades.

La presentación está organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja y el Grup Cultural de Sant Joan, dentro de la programación cultural del municipio.

Un viaje por el mundo de las emociones

‘Les emocions que ens envolten’ plantea una reflexión sobre los sentimientos que acompañan a las personas en su vida cotidiana y sobre la importancia de aprender a identificarlos, expresarlos y compartirlos. La obra está dirigida especialmente a un público infantil y familiar, aunque su propuesta busca también implicar a los adultos y favorecer el diálogo emocional entre pequeños y mayores.

Durante el encuentro, Verónica Pérez explicará cómo surgió la idea del libro y de qué manera construyó una historia pensada para ayudar a comprender emociones que, en ocasiones, pueden resultar difíciles de reconocer o explicar. Por su parte, Javier Mendoza abordará el trabajo de ilustración y el proceso seguido para transformar los sentimientos y las situaciones descritas en el texto en imágenes capaces de acompañar y ampliar el relato. La actividad está abierta a todos los públicos y ofrece una oportunidad para descubrir una propuesta literaria en la que palabra e imagen se unen para fomentar la educación emocional.