La música reabre el Auditori de Cas Serres con 38 jóvenes intérpretes de toda Ibiza

La música será la encargada de dar la bienvenida a la reapertura del Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres. El escenario volverá a encontrarse con el público este sábado, 25 de julio, a las 19 horas, con el concierto de clausura de la XII Trobada Orquestral d’Eivissa, una iniciativa que reúne esta semana a 38 jóvenes músicos procedentes de diferentes centros de enseñanza de la isla.

Los pasillos, las aulas y las salas de ensayo de Cas Serres han recuperado estos días su particular paisaje sonoro. Violines, instrumentos de viento, percusión y contrabajos comparten espacio durante una intensa semana de formación en la que participan alumnos de entre 11 y 17 años de las escuelas municipales de música de Ibiza y del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera ‘Catalina Bufí’.

El trabajo de los jóvenes intérpretes desembocará en un concierto concebido como una celebración doble: por una parte, supondrá el final de una nueva edición de la Trobada Orquestral y, por otra, permitirá que el público vuelva a ocupar las butacas del Auditori de Cas Serres.

Una semana para aprender a escuchar y tocar juntos

Organizada por el Consell Insular d’Eivissa, con la colaboración del Patronat Municipal de Música d’Eivissa, el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera y las escuelas municipales de música de la isla, la Trobada alcanza este año su duodécima edición.

Todos los participantes en la Trobada Orquestral / CIE

A lo largo de su trayectoria, el encuentro se ha consolidado como uno de los principales proyectos de formación orquestal dirigidos a los jóvenes músicos de las Pitiusas, al ofrecerles la oportunidad de abandonar temporalmente el estudio individual y enfrentarse a la exigencia, pero también a la emoción, de formar parte de una orquesta.

La consellera insular de Cultura, Educació i Patrimoni, Sara Ramon, ha visitado esta semana al alumnado y al profesorado para conocer de primera mano el desarrollo de las sesiones de formación.

Los participantes trabajan durante las mañanas y las tardes, alternando ensayos parciales por secciones con sesiones de la orquesta completa. Al frente de la formación se encuentra el compositor, violonchelista y director Miquel Àngel Aguiló, acompañado por un equipo de profesores especialistas integrado por Catalina Sureda, en violín; Xisco Aguiló, en contrabajo; Juan Rodríguez, en oboe; Catalina Mariano, en trompeta, y Carlota Cáceres, en percusión.

La presente edición cuenta además con músicos profesionales de refuerzo que comparten atril con los alumnos tanto durante los ensayos como en el concierto final. Esta convivencia permite que los jóvenes conozcan desde dentro la dinámica de trabajo de una agrupación y vivan una experiencia cercana a la de una orquesta sinfónica profesional.

Los jóvenes músicos trabajando en el encuentro / CIE

Más allá de la preparación técnica del repertorio, la Trobada pretende fomentar valores inseparables de la práctica orquestal, como el trabajo en equipo, la escucha activa, la disciplina, la convivencia y el intercambio de experiencias entre estudiantes de distintos centros. En una orquesta, cada instrumento conserva su propia voz, pero debe aprender a dialogar con el resto para construir una interpretación común.

De la ópera y la música rusa al cine y el pop

El resultado de toda la semana de ensayos podrá escucharse el sábado en un programa variado, diseñado para acercar la música orquestal a públicos de diferentes edades. El repertorio combinará grandes obras clásicas, bandas sonoras, composiciones contemporáneas y conocidas melodías populares.

La formación interpretará la ‘Seguidilla’ y el ‘Cambio de guardia’ de la célebre Carmen Suite, de Georges Bizet, además de la Pequeña marcha rusa, de Piotr Ilich Chaikovski.

El programa también reservará un espacio destacado para la música cinematográfica. Los jóvenes músicos abordarán La gran aventura de Mortadelo y Filemón, de Mario González, así como dos partituras de John Williams, uno de los compositores más reconocibles de la historia del cine: E.T., el extraterrestre y Hook.

El propio director de la Trobada, Miquel Àngel Aguiló, estará representado en el repertorio con su pieza Vals Miniatura. Como cierre festivo, la orquesta tiene previsto interpretar como bis ‘Mamma Mia’, de ABBA, llevando al escenario de Cas Serres una de las melodías más populares del grupo sueco.

El encuentro culminará con el concierto del sábado / CIE

Invitaciones gratuitas hasta completar el aforo

El concierto comenzará el sábado 25 de julio, a las 19 horas, en el Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres. La entrada será gratuita mediante invitación hasta completar el aforo.

Las personas interesadas pueden reservar sus localidades escribiendo al correo electrónico eivissatrobadaorquestral@gmail.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción y las invitaciones reservadas podrán recogerse el mismo día del concierto, en la puerta del Auditori, desde 40 minutos antes del comienzo. Para retirarlas será necesario indicar el nombre utilizado al realizar la reserva.

En caso de que todavía queden localidades disponibles después de atender las reservas, se repartirán en la entrada por orden de llegada hasta completar el aforo. La organización recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso del público.

La reapertura del Auditori de Cas Serres tendrá así una banda sonora especialmente simbólica: la de una nueva generación de músicos de Ibiza que, después de una semana de aprendizaje y convivencia, ocupará el escenario para demostrar que el futuro musical de la isla ya está afinando sus instrumentos.