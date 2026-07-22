Jorge Montojo explora la identidad de Ibiza a través de ‘La danza de Bes’ en el Casino des Moll

El Casino des Moll acogerá este jueves, 23 de julio, a las 21 horas, un encuentro con el escritor y periodista Jorge Montojo bajo el título La danza de Bes, una propuesta que invita a reflexionar sobre las raíces culturales, filosóficas y espirituales de Ibiza.

El acto, organizado por la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza dentro de su programación cultural, se celebrará en su sede de la calle Barcelona número 1, primero, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Montojo tomará como punto de partida la figura del dios Bes, una divinidad protectora vinculada tradicionalmente a Ibiza y asociada a la alegría, la música, la danza y la celebración de la vida.

A través de este personaje mitológico, el autor propondrá un viaje por algunos de los símbolos más profundos de la identidad insular. La charla abordará la necesidad de recuperar el sentido lúdico y trascendente de la existencia, al tiempo que reivindicará la cultura como un espacio de encuentro, libertad y conocimiento.

La danza ocupará un lugar central en el coloquio, entendida no solo como expresión artística, sino también como metáfora de una forma de vivir abierta, creativa y profundamente humana.

Esta idea aparece de manera recurrente en los escritos de Montojo, que suele combinar referencias a la literatura, la historia, la mitología y el pensamiento clásico con una mirada personal sobre la evolución y el carácter singular de Ibiza.

El encuentro del Casino des Moll ofrecerá así una oportunidad para acercarse a su pensamiento y para redescubrir la figura de Bes desde una perspectiva contemporánea, conectando el pasado fenicio de Ibiza con cuestiones universales como la alegría, la creatividad o la búsqueda de sentido.

Diálogo abierto con el público

Tras la intervención de Montojo se abrirá un diálogo distendido con los asistentes, que podrán compartir impresiones y plantear preguntas sobre la historia, los mitos y la identidad cultural de la isla.

Con esta actividad, el Casino des Moll da continuidad a su programación de encuentros y conferencias, orientada a fomentar la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la cultura ibicenca.