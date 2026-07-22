El jazz de los años 30 vuelve a sonar cada jueves en el centro de Ibiza

El sonido del jazz clásico de las décadas de 1920 y 1930 regresa cada jueves al centro de Ibiza de la mano de un trío de músicos ibicencos que apuesta por recuperar la esencia, la elegancia y la atmósfera de una de las épocas más brillantes de este género musical. La cita tiene lugar todos los jueves, a las 20 horas, en Ebusus Sociedad Cultural, donde el piano, el clarinete y la batería construyen un recorrido por los primeros pasos del jazz moderno, con especial atención al swing primitivo, el dixieland y los grandes estándares que marcaron una generación.

El grupo está formado por Iker Peñafiel al piano, Marc Ribas al clarinete y Álex Karlem a la batería. Los tres intérpretes proponen un viaje musical hacia los clubes y salones de baile de comienzos del siglo XX, cuando el jazz comenzaba a expandirse y a definir un lenguaje propio basado en la improvisación, el ritmo y el diálogo constante entre los instrumentos.

El repertorio está inspirado en las sonoridades tradicionales de los años veinte y treinta, una etapa fundamental para entender la evolución posterior del jazz. A través de melodías reconocibles y arreglos cuidados, el trío recupera el espíritu de aquellos conjuntos en los que cada instrumento tenía una voz propia y, al mismo tiempo, formaba parte de una conversación musical colectiva.

Junto al jazz tradicional, el programa incorpora también boleros clásicos, interpretados con sensibilidad y un estilo personal. Estas piezas amplían el recorrido sonoro de la velada y aportan un tono romántico y elegante, con versiones que dialogan con el lenguaje del jazz sin perder la esencia melódica del género latinoamericano.

Música en directo en un espacio emblemático

Cada jueves, Ebusus Sociedad Cultural se transforma así en un pequeño club de jazz, con una atmósfera que invita a escuchar, conversar y dejarse llevar por la música. El carácter cercano de las actuaciones permite apreciar los matices de cada instrumento y la complicidad entre los tres músicos. Con esta cita, el trío busca mantener vivo un repertorio que forma parte de la historia de la música popular y acercarlo a nuevas generaciones.