Las ‘Ballades d’Estiu’ devuelven el ‘ball pagès’ al centro de Santa Eulària

Las tradicionales ‘Ballades d’Estiu’ regresan este verano a la Plaça d’Espanya de Santa Eulària des Riu con una nueva programación de exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla Es Broll.

La iniciativa tiene como objetivo acercar una de las expresiones más representativas de la cultura popular ibicenca tanto a los residentes como a los visitantes que pasan sus vacaciones en el municipio. De esta manera, la plaza volverá a convertirse en escenario de la música, la danza y la indumentaria tradicional de Ibiza.

Las actuaciones se celebrarán los sábados 25 de julio, 8 y 22 de agosto y 5 de septiembre, en un ambiente familiar y festivo que permitirá al público conocer de cerca el trabajo desarrollado por la Colla Es Broll para conservar y difundir el patrimonio cultural de la isla.

El ball pagès constituye una manifestación cultural de gran valor histórico y patrimonial, estrechamente vinculada a las costumbres, las celebraciones y la vida rural de Ibiza.

Con las ‘Ballades d’Estiu’, Santa Eulària apuesta una temporada más por mantener viva esta tradición y por convertirla en un punto de encuentro entre la población local y quienes visitan el municipio durante los meses de verano.

Un atractivo cultural para los visitantes

Estos encuentros se han consolidado como uno de los atractivos culturales de la temporada estival en Santa Eulària, al ofrecer una propuesta que va más allá del turismo de sol y playa y permite descubrir algunas de las raíces más profundas de la isla.

La Plaça d’Espanya se transforma durante cada exhibición en un escaparate de la cultura popular ibicenca. La cercanía entre los bailarines, los músicos y el público favorece que los asistentes puedan apreciar los detalles de cada baile y conocer una tradición que sigue plenamente vigente gracias al trabajo de las agrupaciones folclóricas.

La Colla Es Broll volverá así a compartir su labor de preservación y divulgación, acercando el ball pagès a nuevas generaciones y a visitantes de diferentes procedencias.