Estos son los ganadores en los Premios Vuit d’Agost 2026 de Ibiza en pintura, fotografía, diseño, artesanía y música

Los Premios Vuit d’Agost 2026 ya tienen ganadores en las categorías de pintura, artesanía del barro, fotografía, diseño gráfico y música, después de que los distintos jurados se reunieran los días 13 y 14 de julio para valorar las obras presentadas. La modalidad de Investigación ha sido declarada desierta.

En el Premio Vuit d’Agost de Pintura, el jurado acordó distinguir a Enric Servera Carreras, tras analizar las propuestas participantes. El tribunal estuvo presidido por Carles Guasch Guasch e integrado también por Patricia Boned Sáez, Elisabeth Louy y Maria José Catalán Sarrión.

Muestra de los trabajos presentados al concurso / CIE

En la categoría de Artesanía del Barro, la ganadora ha sido Ana Uceda Pérez por la obra 'Geologia de la identitat'. El jurado, que valoró seis trabajos, destacó la complejidad técnica de la pieza, especialmente en los dibujos y en el uso del lustre de oro.

El Premio Vuit d’Agost de Fotografía ha recaído en Francisco Javier Mas Ferrà, autor de 'Terra de pins, aigua amb pol·len'. En esta categoría se presentaron doce conjuntos formados por tres imágenes cada uno. El jurado subrayó el tratamiento artístico y colorista de un tema tradicional desde una mirada contemporánea, así como el uso innovador de la técnica fotográfica.

En Diseño Gráfico, la propuesta ganadora ha sido 'El so de les paraules', de Sonia Griñó López. El jurado valoró especialmente que el diseño evocara el sentido profundo del objeto del concurso mediante un lenguaje visual original, con la incorporación de elementos propios de la cultura ibicenca poco habituales en este tipo de trabajos.

Dos premios en la categoría de Música

En el Premio Vuit d’Agost de Música, el jurado decidió conceder dos reconocimientos. En la modalidad de Folk, Jazz y Flamenco, la ganadora ha sido Roxana Mouriño Espiñeira por la obra 'Brisa d’Eivissa'. En Música Clásica, el premio ha recaído en Adolfo Villalonga Juan por 'Sargantanes versus serps'.

Las modalidades de Pop/Rock y Experimental, Electrónica y Música Urbana han quedado desiertas.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, ha felicitado a todos los premiados y ha resaltado «la elevada calidad de los trabajos presentados, que demuestran el gran talento creativo que tenemos en nuestras islas y consolidan los Premios Vuit d’Agost como una cita imprescindible para la promoción de la creación artística».

Ramon también ha destacado que esta edición ha contado con participantes procedentes de todas las Islas Baleares, un hecho que, según ha señalado, «evidencia el prestigio y la proyección que han alcanzado estos galardones».

El acto de entrega de los Premios Vuit d’Agost 2026 se celebrará durante el mes de agosto, en una fecha que se anunciará próximamente.