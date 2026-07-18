Del Premio Nobel de Literatura: Algunas luces y muchas sombras

El Nobel de Literatura, siendo un reconocimiento a tener en cuenta, está lejos de darnos un canon fiable de las obras maestras y de sus autores. Tratar de crear ese corpus de excelencia es una quimera. A Kafka, Borges y tantos otros, no se les tiene menor consideración por no haber conseguido el premio. Y a la vista está que muchos de los premiados acumulan telarañas y polvo en las bibliotecas. Por decantación natural, el tiempo y los lectores, más que los críticos y los galardones, ponen las cosas en su sitio.

Sucede que en la selección del Nobel pesan factores subjetivos, extraliterarios, circunstanciales, interesados y políticos, cuentan incluso los amiguismos. El propósito de Alfred Nobel sólo podía ser un tiro al aire: “El premio debe entregarse cada año a quien haya generado, en literatura y en la dirección ideal, la obra más destacada”. El problema es que no existe baremo capaz de señalarnos la ‘obra más destacada’, el ‘mejor autor’ ni la ‘dirección ideal’. La Svenska Akademien ha metido la pata hasta la corva demasiadas veces. Y la consecuencia la tenemos a la vista. En su relación de premiados no están todos lo que son, ni son todos los que están. Hacer un breve repaso de unos y otros resulta esclarecedor.

Sorprende, para empezar, que la mayoría de los laureados sean europeos y que los suecos, en relación a otros candidatos de reconocido prestigio internacional, sean los que, con excesiva frecuencia y méritos discutibles, se hayan llevado el gato al agua. Es el caso de Tranströmer, Martinson, Heldenstam, Eyvind Johson, Karlfeldt, Sachs, Lagerlöf, Bellow y Lagerkvist, autores de los que nadie se acuerda. Y resulta sospechoso, por ejemplo, que Eyvind Johnson y Harry Martinson, que habían sido jurados de la Academia Sueca, fueran premiados el 1974, año en que eran candidatos Graham Greene y Vladimir Nabokov, que nunca consiguieron el premio. Y no es menos escandaloso el caso de W. H. Auden, claro candidato al Nobel que no consiguió el galardón por mentar en una conferencia que el sueco Dag Hammarskjöld era homosexual como él. Y en el 2016 se le dio el Nobel de Literatura a Bob Dylan, cuando optaban al premio Thomas Pynchon, Philip Roth y Cormad McCarthy. El 1997 se lleva el premio Dario Fo, elección muy criticada cuando eran sus oponentes Salman Rhushdie y Arthur Miller. Y en 1901se le concedió el Nobel a Sully Prudhomme, -¿ustedes le conocen?-, dejando fuera de juego a Leo Tolstoy por la enemistad histórica que existía entre Suecia y la URSS. También André Malraux se quedó sin el premio por su militancia en el Frente Popular Antifascista francés y su apoyo a las fuerzas republicanas españolas. Y Jorge Luís Borges, nominado varias veces al Nobel, se quedó siempre a dos velas por su aproximación a los dictadores argentinos y chilenos.

Karel Capk fue también rechazado por considerarle demasiado ofensivo para el gobierno alemán. Y de Julio Cortázar, otro indiscutible, dijo la Academia sueca que no era merecedor del galardón porque su obra era exclusivista y artificial. Y así podríamos seguir. La relación de grandísimos autores no premiados es de vergüenza ajena. No lo consiguieron, entre muchos otros, además de los ya citados, James Joyce, Marcel Proust, Henry James, John Updike, Anton Chekhov, Mark Twain, Henrik Ibsen, Joseph Conrad, Emile Zola, Paul Valéry, Thomas Hardy, Graham Greene, Juan Carlos Onetti, Paul Auster …. Sin ir más lejos, hace dos años, en 2024, nos descolocó que se premiara con el Nobel a Han Kang, autora desconocida y con una obra todavía verde, desbancando inexplicablemente a Haruki Murakami, Jonh Banville y Mircea Cartarescu. ¡Dejémoslo!

Tal vez lo correcto sea hacer una lectura al revés de la situación: el problema no está tanto en que todos estos autores se hayan perdido el Nobel, sino en que el Nobel se haya perdido a estos autores, hecho que le quita al galardón crédito y prestigio. Me pregunto -y barro para casa- por qué no consiguieron el galardón grandísimos autores de nuestro país como Pérez Galdós, Azorín, Baroja, Valle Inclán, Antonio Machado, Unamuno, García Lorca, Josep Pla, Salvador Espriu, Delibes o Javier Marías. Todos ellos han sido excelentes candidatos al premio que, por uno u otro motivo, se desestimó. Parafraseando a Hamlet y cambiando el final de su sentencia, ¡algo huele mal en Estocolmo!.

También se ha dado el caso de autores que han rechazado el Nobel. Sartre no lo quiso por temor a que su narrativa le hiciera sombra a sus aportaciones como filósofo. También lo rechazó Boris Pasternak, aunque en este caso por presiones políticas del gobierno soviético. El problema de la Academia sueca no es sólo que se haya ignorado a escritores que tienen reconocimiento universal, sino en que ha concedido premios incomprensibles y controvertidos.

Los más cuestionados

La lista de los autores con el Nobel cuestionado aquí no cabe. Por citar algún caso, el concedido en 2019 a Peter Handke fue criticado por negar el genocidio bosnio y por su apoyo al presidente serbio Slobodan Milosevic. También desconcertó que en 1953 se concediera el Nobel de Literatura a Wiston Churchill porque tenía una oratoria brillante. Tampoco fue bien visto que el 2005 se le otorgara el Nobel a Harold Pinter y en 2009 a Herta Müller, totalmente desconocida. Se ha dado el caso, incluso, de que miembros de la Academia dimitieran como jurados cuando se otorgó el premio a Elfriede Jelinek que, según dijeron, causaba «un daño irreparable a la reputación del Nobel».

Noticias relacionadas

La historia de la Academia sueca está lejos de ser ejemplar. Con todo, cabe decir que, a pesar de los errores y de los olvidos, a los autores de lengua hispana no les ha ido del todo mal. Tenemos once autores con Nobel de Literatura, el enfático y hueco Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez. Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Gabriela Mistral, Neruda, Miguel Ángel Asturias, García Márquez, Octavio Paz y Vargas Llosa.