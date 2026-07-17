‘People of Ibiza’: Seis artistas inauguran un nuevo espacio para el arte contemporáneo en Bless Ibiza

En Ibiza, la creación también sucede lejos del ruido. Esa isla más íntima y menos visible es la que propone descubrir ‘People of Ibiza’, la exposición colectiva que Bless Ibiza The Site, en Platja d'en Bossa, e I am Art Advisor inaugurarán el próximo 22 de julio, con seis artistas contemporáneos unidos por un mismo vínculo: haber convertido Ibiza en territorio de vida, trabajo e inspiración.

La muestra, comisariada por Nina Vagić, reúne las obras de Robert Arató, Elisabeth Louy, Pedro María Asensio, Li Ramet, Jesús de Miguel, Manuel Salgado y Marco Zurita. Sus diferentes lenguajes, que abarcan la pintura, la escultura, la instalación y las técnicas mixtas, reflejan la diversidad de la isla.

La muestra se inaugura el 22 de julio, entre las 19 y las 22 horas y la exposición permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Varias de las obras de la exposición / Bless Ibiza

Con esta iniciativa, Bless Ibiza The Site se incorpora como un nuevo espacio para la exhibición y difusión del arte contemporáneo en la isla. La propuesta se aleja del formato tradicional de una galería para integrar las obras en un entorno arquitectónico y cotidiano. El proyecto está concebido para los huéspedes y visitantes de Bless Hotel Ibiza, aunque su vocación es convertir el espacio en "un punto de encuentro con la creación contemporánea" y acercar al público la obra de artistas que viven y trabajan en Ibiza, según el dossier de la muestra.

Nina Vagić, una trayectoria internacional

Al frente de la selección y del discurso expositivo se encuentra Nina Vagić, comisaria, asesora de colecciones privadas y profesional del arte contemporáneo con más de 25 años de experiencia internacional. Instalada en Ibiza y fundadora de I am Art Advisor, ha organizado exposiciones, impulsado proyectos de arte público y colaborado con artistas, galerías, museos, instituciones culturales y coleccionistas de Europa y Estados Unidos. Su trabajo se centra en crear conexiones entre las obras, los creadores, los compradores y los distintos públicos, una filosofía que en ‘People of Ibiza’ se traduce en una selección plural unida por la relación de todos los participantes con la isla.

Uno de los cuadros de Jesús de Miguel / Bless Ibiza

Los siete artistas mantienen una estrecha conexión con Ibiza, aunque proceden de trayectorias y disciplinas muy diversas. Robert Arató, nacido en Eslovaquia y formado en San Francisco y Múnich, explora la percepción, la memoria y la luz; Elisabeth Louy, con experiencia internacional y una etapa profesional en Nueva York, aporta una mirada cosmopolita y humanista; y Pedro María Asensio, residente en la isla desde hace más de cuatro décadas, investiga las conexiones entre pintura, arquitectura y geometría. La argentina Li Ramet trabaja con dibujo, pintura, textiles, escultura e instalación, mientras que Jesús de Miguel desarrolla una pintura intuitiva que transita entre la abstracción y la figuración. Por su parte, Manuel Salgado, nacido en Madrid en 1993, centra su práctica en la escultura y en la talla directa de piedra local, y el chileno Marco Zurita, formado en Bellas Artes y herrería artística, combina experimentación material y dominio técnico en sus obras escultóricas.

Con este conjunto de trayectorias, ‘People of Ibiza’ ofrece una aproximación a la comunidad creativa que mantiene viva la actividad cultural de la isla durante todo el año. Más que una exposición colectiva, el proyecto se plantea como "una invitación a descubrir la Ibiza de los artistas y a comprender cómo la isla interviene en sus procesos, sus materiales y sus distintas formas de mirar el mundo".