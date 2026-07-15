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Carlos Jacanamijoy inaugura en Ibiza su ‘Naturaleza Interior’ pintando en directo

La Nave Salinas acoge hasta el 30 de octubre la exposición del artista colombiano, inspirada en la selva, la memoria Inga y el mundo espiritual

El artista, en plena 'performance' en La Nave

El artista, en plena 'performance' en La Nave / Juan Suárez

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Redacción Cultura

Ibiza

El artista colombiano Carlos Jacanamijoy inauguró este martes en La Nave Salinas la exposición ‘Naturaleza Interior’ con una performance en la que pintó en directo ante el público asistente.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de octubre, propone un recorrido inmersivo por la obra del creador, caracterizada por sus campos vibrantes de color, sus formas orgánicas y una estrecha relación con la naturaleza, la memoria y el mundo espiritual.

Carlos Jacanamijoy pintando en directo

Carlos Jacanamijoy pintando en directo / Juan Suárez

Nacido en Santiago, en la región andino-amazónica del suroccidente de Colombia, Jacanamijoy traslada a sus lienzos su herencia Inga mediante un lenguaje contemporáneo. En sus pinturas, la selva no aparece como un paisaje lejano, sino como un espacio vivo en el que se mezclan el bosque, el agua, los animales, los cuerpos celestes y los saberes ancestrales.

La actuación desarrollada durante la apertura permitió al público contemplar de cerca el proceso creativo del artista y reforzó el carácter envolvente de una exposición en la que se difuminan los límites entre el espectador y la naturaleza representada.

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La muestra ocupa el antiguo almacén de sal de La Nave Salinas, situado en el Parque Natural de Ses Salines, y culmina un proyecto que su fundador, Lio Malca, comenzó a imaginar hace más de una década tras conocer y seguir la trayectoria de Jacanamijoy.

Otro momento de la 'performance'

Otro momento de la 'performance' / Juan Suárez

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