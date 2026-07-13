La selva interior de Carlos Jacanamijoy llega a La Nave Salinas de Ibiza

Fundación La Nave Salinas abrirá este martes 14 de julio las puertas de ‘Naturaleza Interior’, una exposición individual de Carlos Jacanamijoy que podrá visitarse en su sede de Ibiza hasta el 30 de octubre de 2026. La muestra propone un viaje por la pintura del artista colombiano, marcada por una relación profunda con el color, la naturaleza, la memoria y el mundo espiritual.

La obra de Jacanamijoy, nacido en Santiago, Putumayo, en la región andino-amazónica del suroccidente colombiano, está enraizada en su herencia Inga, pero se despliega dentro de un lenguaje plenamente contemporáneo. Sus lienzos no representan la naturaleza como un paisaje distante, sino como un territorio vivo y envolvente en el que conviven bosque, cuerpo, agua, memoria, vida animal, cuerpos celestes y saberes ancestrales.

En ‘Naturaleza Interior’, la selva no aparece solo como motivo pictórico, sino como una forma de mirar y de habitar el mundo. A través de campos vibrantes de color y formas orgánicas, el artista plantea una pintura en la que se desdibujan los límites entre quien observa y aquello que es observado. Como resume la propia exposición, "Jacanamijoy no pinta la naturaleza desde fuera: la pinta desde dentro".

Carlos Jacanamijoy ante una de sus obras de gran formato / Fabián Alzate

El vínculo entre el artista y La Nave Salinas viene de lejos. Lio Malca, fundador de la fundación, recuerda que conoció a Jacanamijoy hace más de dos décadas y que desde entonces ha seguido y apoyado su trayectoria. La posibilidad de llevar su obra a Ibiza empezó a imaginarse cuando nació el proyecto de La Nave Salinas y ahora, más de diez años después, la exposición llega finalmente al antiguo almacén de sal de ses Salines.

También Isaac Malca, director de la fundación, destaca la singularidad de la mirada del artista: frente a quienes han pintado la naturaleza como paisaje o como objeto de contemplación, Jacanamijoy propone una pintura en la que la naturaleza no está frente al espectador, sino que lo contiene.

Tradiciones Inga

Hijo de Don Antonio Jacanamijoy, respetado taita del pueblo Inga del Valle de Sibundoy, el artista creció entre tradiciones orales, prácticas de sanación y conocimientos vinculados al mundo natural. Su traslado a Bogotá para formarse académicamente en arte no supuso una ruptura con ese origen, sino una manera de proyectarlo hacia la pintura contemporánea, lejos de una lectura folclórica o meramente etnográfica.

Representado por Almine Rech, Jacanamijoy ha expuesto recientemente en París y São Paulo, y su obra ha formado parte de muestras internacionales en instituciones como Americas Society de Nueva York, el Musée du quai Branly–Jacques Chirac o la Bundeskunsthalle. Sus pinturas integran colecciones como las del Museo Nacional de Colombia, el National Museum of the American Indian de la Smithsonian Institution y el propio Musée du quai Branly.

La exposición podrá visitarse en Fundación La Nave Salinas, en el antiguo almacén de sal situado en el Parque Natural de Ses Salines, en Sant Josep. Fundada en 2015 por Lio Malca y dirigida desde 2022 por Isaac Malca, la entidad mantiene una programación centrada en el arte contemporáneo, con exposiciones de gran formato, instalaciones concebidas para el espacio y actividades gratuitas para la comunidad local y los visitantes.