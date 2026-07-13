Rodrigo Cuevas, estrella de unas Nits de Tànit de Ibiza con música de raíz, electrónica y emoción

Rodrigo Cuevas será uno de los grandes reclamos de la XII edición del Festival Nits de Tànit, que volverá este agosto a Eivissa con tres propuestas musicales marcadas por la revisión contemporánea de la tradición popular. El artista asturiano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, actuará el 28 de agosto en el recinto exterior de la antigua Comandancia Militar, a los pies de Dalt Vila.

El festival, una de las citas culturales más consolidadas del verano en la isla, contará también con L’arannà, que abrirá la programación el 22 de agosto, y con Valeria Castro, encargada de cerrar el ciclo el 30 de agosto. Todos los conciertos comenzarán a las 22 horas.

El dúo L'arannà / DI

La gran noche central llegará con Rodrigo Cuevas, una de las figuras más singulares y reconocibles de la música española actual. El cantante, compositor y agitador escénico presentará en Eivissa ‘La belleza’, un espectáculo que mezcla folclore, electrónica, humor, crítica social y una puesta en escena muy cuidada. Su propuesta, siempre difícil de encasillar, encaja con el espíritu de unas Nits de Tànit que apuestan por artistas capaces de mirar a la raíz desde lenguajes actuales.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, ha destacado que el festival «se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en Eivissa» gracias a una programación de calidad que combina artistas de primer nivel con propuestas diferentes. Ramon ha subrayado que este año el cartel reúne tres espectáculos que unen tradición y contemporaneidad, con el objetivo de acercar una oferta cultural de calidad tanto a residentes como a visitantes.

Los conciertos

La edición arrancará el 22 de agosto con L’arannà, el dúo formado por Anna Sala y la ibicenca Lara Magrinyà. Presentarán ‘Turmarí’, una propuesta que se adentra en la tradición musical de las Pitiüses a través de la electrónica experimental, los sintetizadores, los instrumentos tradicionales y las glosas.

La cantante Valeria Castro / Jose Sanchez/E.P.

El cierre llegará el 30 de agosto con Valeria Castro, una de las voces emergentes más destacadas de la música hispana. La cantante canaria, Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025 y nominada en varias ocasiones a los Latin Grammy y a los Premios Goya, presentará los temas de su último trabajo, ‘El cuerpo después de todo’, en un concierto marcado por la sensibilidad de sus composiciones y la calidez de su voz.

Las entradas saldrán a la venta este martes 14 de julio, a partir de las 15.00 horas, a través de ticketib.com. El precio será de 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla, con un máximo de cinco entradas por persona y concierto.

Como en ediciones anteriores, el Consell Insular d’Eivissa habilitará un servicio gratuito de minibús desde los Multicines Eivissa hasta el recinto, con salidas entre las 19.30 y las 21.30 horas.