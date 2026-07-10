Eivissa Daurada ilumina Dalt Vila con un nuevo concierto gratuito a la luz de las velas

El Baluard de Sant Pere volverá a encenderse al ritmo de la música y de cientos de velas. El ciclo Eivissa Daurada celebrará el próximo 18 de julio, a las 22 horas, un concierto gratuito en uno de los rincones más emblemáticos de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La cita, financiada por el Ajuntament d’Eivissa a través de la Concejalía de Cultura, propone una velada íntima al aire libre en la que el patrimonio histórico, la luz de las velas y la música en directo se fundirán en una misma atmósfera. El concierto está producido por Eivissa Escènica y busca acercar propuestas culturales de calidad a la ciudadanía, además de poner en valor los espacios históricos de la ciudad.

El repertorio viajará por algunas de las composiciones más reconocidas de autores como Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Hania Rani, Ennio Morricone, Yann Tiersen o JVKE, en un programa que combinará música de cine, piezas neoclásicas y sonidos contemporáneos pensados para todos los públicos.

Sobre el escenario actuarán Isaac Pérez, al violín; Samuel Pérez, al piano; Carlos Vesperinas, al violonchelo; Joan Carles Marí, en la percusión; y Raquel Ortiz, a la voz. Todos ellos forman parte de un elenco de músicos y artistas locales que dará vida a uno de los formatos más representativos de Eivissa Daurada.

Desde su creación, el proyecto apuesta por llevar la música en directo a espacios patrimoniales y naturales de las Pitiüses, con conciertos en los que el entorno no es solo un decorado, sino una parte esencial de la experiencia. En esta ocasión, las murallas renacentistas de Dalt Vila y las vistas sobre la ciudad y el puerto serán el escenario de una noche concebida para escuchar, mirar y dejarse envolver.

La asistencia será gratuita, aunque será necesario realizar reserva previa debido al aforo limitado. Las entradas ya pueden reservarse en la web municipal www.eivissa.es.